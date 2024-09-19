MSKÜ'den 9 Akademisyen Stanford Listesinde! - Son Dakika
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MSKÜ'den 9 Akademisyen Stanford Listesinde!

MSKÜ\'den 9 Akademisyen Stanford Listesinde!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden 9 akademisyen, 2024'ün En Etkili Bilim İnsanları listesine girdi.

19.09.2024 12:02
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) 9 akademisyen, Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan 2024 yılı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.

Stanford Üniversitesi'nden bilim insanlarının, her yıl gerçekleştirdiği çalışma ile dünyanın en etkili bilim insanlarını sıraladığı son liste bilimsel, teknik ve tıbbi içerik konusunda uzmanlaşmış Hollanda merkezli yayıncılık şirketi tarafından yayımlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden (MSKÜ) 9 akademisyen de Stanford Üniversitesi'nin hazırladığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Dünya genelinde bilim insanlarının bilimsel üretkenliklerine ve çalışmalarının kalitesine göre sıralandığı liste "kariyer boyu etki" ve "yıllık etki" olmak üzere iki kategoride hazırlandı.

MSKÜ Fen Fakültesi'nden Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Öztürk, Prof. Dr. Ülkü Anık, Mühendislik Fakültesinden Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Akın Taşcıkaraoğlu, Prof. Dr. Ali Arslan Kaya ve Teknoloji Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Keçebaş "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesinde yer aldı.

Listenin "Yıllık Etki" kategorisinde ise Teknoloji Fakültesinden Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Utkucan Şahin ve Prof. Dr. Ali Keçebaş, Fethiye İşletme Fakültesinden Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Koca, Köyceğiz Meslek Yüksekokulundan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sıcak, Mühendislik Fakültesinden Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ahmet Deniz Baş, Doç. Dr. Akın Taşcıkaraoğlu, Fen Fakültesinden Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Öztürk ve Prof. Dr. Ülkü Anık, yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kültür Sanat, Eğitim, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel MSKÜ'den 9 Akademisyen Stanford Listesinde! - Son Dakika

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