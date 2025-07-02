MSKÜ Mühendislik Fakültesi Akreditasyon Süreleri Uzatıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi'nde yer alan Bilgisayar Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile İnşaat Mühendisliği lisans programlarının akreditasyon süreleri, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarıyla uzatıldı.

Yenilenen akreditasyon kapsamında; Bilgisayar Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği programlarının geçerlilik süreleri 01.05.2020-30.09.2027 tarihleri arasını kapsayacak şekilde iki yıl, İnşaat Mühendisliği programının geçerlilik süresi ise 01.05.2020-30.09.2030 tarihleri arasını kapsayacak şekilde beş yıl uzatıldı.

Akreditasyonların yenilenmesiyle birlikte, MSKÜ Mühendislik Fakültesi'nin eğitim-öğretim programlarının çıktı temelli yaklaşımı, sürekli iyileştirme süreçleri, nitelikli akademik kadrosu ve çağdaş araştırma altyapısının uluslararası standartlarla uyumu bir kez daha tescillenmiş oldu.

Yenilenen akreditasyonlarla birlikte MSKÜ Mühendislik Fakültesi, öğrencilerine ve mezunlarına küresel ölçekte mesleki hareketlilik ve istihdam imkanları sunma konusundaki iddiasını güçlendirmiş oldu. Fakülte, kalite odaklı eğitim vizyonu doğrultusunda uluslararası alanda rekabet edebilir mühendisler yetiştirmeye devam edecek. - MUĞLA