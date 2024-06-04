MSKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nda Dil ve Eğlence Günü - Son Dakika
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MSKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nda Dil ve Eğlence Günü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen 'Language And Fun Day' etkinliği, öğrenciler ve öğretmenler arasında keyifli ve eğitici anlar yaşattı. Etkinlik, kahoot yarışmaları, proje sunumları, karaoke performansları ve müzik ve dans gösterileriyle renklendi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu. Etkinliğe katılan öğrenciler ve öğretim görevlileri, unutulmaz bir gün geçirdiklerini ifade etti. MSKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat Keçiş, gelecek yıllarda benzer etkinliklerin planlandığını belirtti.

04.06.2024 16:07
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Language And Fun Day" etkinliği, 3 Haziran Pazartesi günü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlik, yabancı dil hazırlık eğitiminin son haftasında öğrenciler ile öğretmenleri bir araya getirerek, keyifli ve eğitici anlar yaşattı.

Yabancı Diller Yüksekokulu bahçesinde yapılan etkinlik, öğrencilerin yoğun ilgisiyle başladı. Kahoot yarışmaları ile başlayan program, öğrencilerin hazırladığı proje sunumları ve eğlenceli karaoke performansları ile devam etti. DJ performansı, müzik ve dans gösterileriyle renklenen etkinlikte, çeşitli ikramlar da katılımcılara sunuldu.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Ezginur Üçar, "Herkesin kaynaştığı çok güzel bir etkinlik oldu. Çok fazla etkileşimin olduğu bir etkinlikti. Dans ettik, şarkı söyledik. Doyasıya eğlendik. Bize bu imkanı tanıyan öğretmenlerimize, idaremize çok teşekkür ederiz. Çok eğlendik" şeklinde duygularını ifade etti.

Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Stepanka Gürler, organizasyonun harika olduğunu belirterek, "Hepimiz eğlendik. ve bence bu, tüm öğrencilerin motivasyonu ve bizim motivasyonumuz için de harikaydı. Herkesin kendini gösterme ve anın tadını çıkarma şansına sahip olması mutluluk verici" dedi.

Öğretim Görevlisi Rasheedah Frances Mullings ise, etkinliğin her yıl yapılması gerektiğini vurgulayarak, katılım gösteren tüm öğrencilere, öğretim elemanlarına ve idari personele teşekkür etti.

MSKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat Keçiş, etkinliğin öğrenciler ve öğretim üyeleri için unutulmaz bir gün olduğunu belirtti. "Yabancı Diller Yüksekokulu olarak, yaklaşık 32 haftalık yoğun bir yabancı dil hazırlık eğitiminin son haftasında öğrencilerimizle ve hocalarımızla birlikte 'Language and Fun Day' adlı etkinliğimizi planladık. Eğlenceli geçen bu etkinliğimizde öğrencilerimiz hazırladıkları sunumlar ve katıldıkları yarışmalar ile oldukça keyifli vakit geçirdiler. Bütün Yabancı Diller Yüksekokulu hocalarımızın ve öğrencilerimizin yanı sıra uluslararası öğrencilerimizin de katıldığı bu güzel günde, eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardık. Okulumuzda ilk defa düzenlenen bu etkinlik ile öğrencilerimizle birlikte unutulmaz güzel bir gün geçirdik. Gelecek yıl, dönem başlangıcında ve sonunda benzer etkinlikleri planlamak istiyoruz. Emeği geçen ve bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

MSKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun bu etkinliği, hem öğrencilerin motivasyonunu artırdı hem de okul topluluğunu daha da güçlendirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MSKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nda Dil ve Eğlence Günü - Son Dakika

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