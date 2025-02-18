MTO'dan Sürdürülebilir Turizm Eğitimi - Son Dakika
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MTO'dan Sürdürülebilir Turizm Eğitimi

MTO\'dan Sürdürülebilir Turizm Eğitimi

Marmaris Ticaret Odası, konaklama tesislerine yönelik sürdürülebilir turizm eğitimi düzenledi.

18.02.2025 15:05
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Marmaris Ticaret Odası (MTO), Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında konaklama tesisleri için "Sürdürülebilir Turizm Yönetimi" eğitimi düzenledi. Türkiye'de yüz yüze olarak ilk kez MTO'da düzenlenen eğitime katılan üyeler sertifikalarını e-devlet uygulamasından alabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) arasında imzalanarak 2022 yılı sonunda hayata geçirilen Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı, konaklama tesisleri için zorunlu hale getirilmişti. MTO'nun Oda üyesi konaklama tesislerinin yararlanması için eğitimler konusunda tek yetkili olan Kapadokya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) iş birliğinde düzenlediği eğitimde, programın üç aşamasını da kapsayan bilgiler anlatıldı. Kapadokya Üniversitesi Sürdürülebilir Turizm Programı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Bahar tarafından verilen eğitim 2 gün boyunca toplam 16 saat sürdü. Eğitim sonunda tüm katılımcılar denetimlerde kanıt olarak sunabilecekleri sertifikalarını e-devlet uygulaması üzerinden alabilecek.

MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, konaklama tesisleri için uyulması zorunlu olan sürdürülebilir turizm sertifika programının destinasyon, turizm sektörü ve tesisin sürdürülebilir olabilmesi hususunda oldukça gerekli olduğunun altını çizdi. Başkan Ayhan; "2030 yılı sonuna kadar tüm konaklama tesislerini 3 aşamada sürdürülebilir hale getirmeyi zorunlu kılan bu program sadece yapısal veya çevresel dönüşüm gerçekleştirerek karbon salınımını azaltmayı değil, aynı zamanda doğal ve kültürel miras ile tabii kaynakları korumayı, biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkiyi en aza indirmeyi, yerel halkı güçlendirmeyi, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamayı ve destinasyonu ziyarete gelen turistlerin memnuniyetini arttırmayı hedefliyor. Bu nedenle sürdürülebilir turizm programına uyum, zorunluluk olmasının yanı sıra turizm sektörü için bir gereklilik. Bugüne kadar yapılan bilgilendirme toplantılarından sonra Türkiye'de ilk kez yüz yüze sertifika eğitimi Oda'mızda düzenlendi. Üyelerimizin belgelendirme denetimlerinde sorun yaşamaması adına üyelerimize destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MTO'dan Sürdürülebilir Turizm Eğitimi - Son Dakika

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