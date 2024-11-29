MTSO, Mücbir Sebep Süresinin Uzatılmasını İstedi

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(MALATYA)- Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Mücbir sebepte son gün" diyerek aylardır yaptığı çağrıyı yineledi. Sadıkoğlu, "Talebimiz net. Mücbir sebep süresinin 2 ay veya 3 ay daha uzatılmasını istemiyoruz. Süre net bir kararla, iş yeri ve konutlar teslim edilinceye kadar uzatılmalıdır" dedi.

6 Şubat Depremleri ardından 3'er aylık sürelerle uzatılan "Mücbir Sebep" süresi 30 Kasım itibarı ile son buluyor. Henüz depremin yaralarının sarılmadığı, esnaf için yapımı devam eden işyerlerinin teslim gününün belirsizliği nedeniyle sürenin 3'er aylık değil işyeri ve konutların bitim süresine kadar uzatılmasını isteyen MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sadıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunlara yer verdi:

"Depremde en fazla yıkımın yaşandığı ikinci şehir olan Malatya'mızda 6 Şubat'ı hatırlatan soğukları yeniden yaşarken, yüz binden fazla insanımız bir soğuk kışı daha konteynerlerde geçiriyor. 3 binden fazla esnafımız konteynerlerde hayata tutunuyor. Geçim derdiyle dertlenmiş depremzede esnafımız büyük sorunla daha yüz yüze gelecek. Vergi ve prim borçlarını erteleyen mücbir sebep süresi 30 Kasım'da sona eriyor. Bizler her seferinde yıkık şehrimizin halini, teslim edilmemiş iş yerlerini, konteynerde hayata tutunan 100 binden fazla insanımızı hatırlatarak süre uzatımı talep ettik. Uygulama ancak 3- 4 aylık periyotlarla 4 kez uzatıldı. Dile kolay, depremin üzerinden tam 22 ay geçti. Sormak istiyorum ne değişti? Yıkım işleri bitip Malatya ayağa mı kalktı? Esnafımız teslim edilen iş yerine, konteynerde yaşayan insanlar evine mi döndü? Çarşılarımız yapıldı, ticari akslar mı düzeldi? Ne değişti? Deprem korkusu dahi 22 aydır aynı şekilde taze.

"Şehirlerimizin sesine kulak verin"

Talebimiz net. Mücbir sebep süresinin 2 ay veya 3 ay daha uzatılmasını istemiyoruz. Süre net bir kararla, iş yeri ve konutlar teslim edilinceye kadar uzatılmalıdır. Tüm şehirlerimiz gibi, ülkesi için emeğiyle, gerektiğinde canıyla, nice mücadeleler vermiş bu şehirlerimizin sesine kulak verin. Her 3 ayda bir 'süre uzatılacak mı?' geriliminden kurtarın. Bu konu sadece MTSO'nun gündemi olmamalı. Milletvekillerine de sesleniyorum. Sürenin uzatılması için siyasilerimizin de sessiz kalmamalarını, konuyu bakanlıklara ve hükümet yetkililerine iletmelerini istiyoruz."