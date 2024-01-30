Mübadelenin 101. Yıl Dönümünde Balkan Türkleri Anıldı

Mübadelenin 101. yıl dönümünde hayatını kaybeden Balkan Türkleri, Balıkesir'de düzenlenen etkinlikle anıldı.
Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Bandırma Şubesi (BAL-GÖÇ), Türkiye- Yunanistan nüfus mübadelesinin 101. yıl dönümünde göç sırasında hayatını kaybeden mübadilleri andı. BAL-GÖÇ Bandırma Şube Başkan Yardımcısı Nurettin Şen ev sahipliğinde gerçekleştirilen anma buluşmasına Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, BAL-GÖÇ 5. ve 6. dönem Bandırma Şube Başkanı - Yazar Ahmet Yılmaz dernek üyeleri katıldı.
Selam Olsun Rumeli'ye ve Elveda Rumeli'm kitaplarının da yazarı olan, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği 5. ve 6. dönem Bandırma Şube Başkanı Ahmet Yılmaz, Balkan göçleri ve mübadele dönemi ile ilgili bilgiler verdi. Yılmaz, " Balkanlar'a yönelik ilk göçler, 1374 yılında Osmanlı döneminde başlamış ve yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Yunanistan ile gerçekleşen mübadele, I. Dünya Savaşı sonrasında Türklere yönelik artan baskılar nedeniyle gerçekleştirilmiştir. Türkler, mal ve mülk sahibi oldukları için hedef haline gelmiş, bu nedenle Türklere yönelik baskılar artmıştır. Bu süreç, eziyetlere kadar ilerlemiştir. Lozan Anlaşması'na kadar olan süreçte Türkiye'den Yunanistan'a göç eden Yunanlar, Türk evlerine yerleştirilmiştir.
Mübadele süreci 30 Ocak'ta başlamış ve bu yıl 101. yıl dönümünü anıyoruz. Yunanistan'dan gelen 300 bin kişi olduğu tahmin edilirken, Yunanistan'a giden Yunan sayısının ise yaklaşık 2 katı olduğu düşünülmektedir. Yunanistan'dan göçen Türkler, Bandırma ve çevresinde Edincik, Bereketli, Ballıpınar, Karşıyaka, Gölyaka, Ocaklar ve Narlı'ya yerleşmiştir. Göç edenler, malını, mülkünü, sevdiklerini geride bırakmak zorunda kalmış ve bu süreçte canlarını vermeyi göze almışlardır" dedi. - BALIKESİR
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, bağımsız aday olan ve halihazırda Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip olduğu ortaya çıkarken ikisi klasik olmak üzere 3 otomobilinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan hesabında 606 bin dolar parası bulunan Putin'in St. Petersburg Bankasında 230 adet hissesi bulunuyor.
"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilerek vekilliği düşürülen ardından Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası vekilliği iade edilen DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek paylaşımı geldi. Gergerlioğlu, "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" dedi.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından peş peşe açıklama yapan siyasiler, karara tepki gösterdi.
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