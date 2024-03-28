Mucit İşadamları Platformu Üyesi Mehmet Şimşek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mucit İşadamları Platformu Üyesi Mehmet Şimşek Hayatını Kaybetti

Mucit İşadamları Platformu Üyesi Mehmet Şimşek Hayatını Kaybetti

Aydın'ın tarımsal ürünleri ve endemik bitkilerine değer katmak için mücadele veren Mucit İşadamları Platformu üyesi Mehmet Şimşek, ani bir şekilde hayatını kaybetti. Şimşek'in incir çekirdeği yağı üzerine yaptığı bilimsel çalışmalar ve icatlarıyla tanınan bir isim olduğu belirtildi.

28.03.2024 07:33  Güncelleme: 07:37
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Çeşitli buluş ve ilginç icatları ile Aydın'ın başta incir ve zeytini olmak üzere tarımsal ürünleri ve endemik bitkilerine değer katmak için mücadele veren isimlerden Mucit İşadamları Platformu (MUTİAP) üyesi Mehmet Şimşek hayatını kaybetti. Mehmet Şimşek'in ani ölümü sevenlerini ve camiayı üzdü.

Acı haberi duyuran Karya Farma HBX AR-GE BAP (Bilimsel Araştırmalar Projeleri) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Başlık, "Yıllarca birlikte çalıştığımız ve dünyada ilk kez incir çekirdeği yağını bilimsel olarak ortaya çıkaran Mehmet Şimşek abimiz hayatını kaybetti. O dünya iyisi bir insandı. ve hayatını bilime ve insanlığa adamış bir kişiydi" dedi.

15 Ocak 1964 doğumlu olan Mehmet Şimşek'in kalp rahatsızlığına bağlı olarak bir süredir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü bu gece yarısı hayatını kaybettiği bildirildi. 3 kız çocuğu babası olan ve kızlarının 3'ünü de mühendis yetiştiren Mehmet Şimşek'in memleketi Kuyucak Pamukören'de bugün toprağa verileceği öğrenildi.

İlginç bilimsel çalışmaları ve yorulmak bilmeyen enerjisi ile tanınan Mehmet Şimşek yaklaşık 14 yıl önce incir çekirdeğinin yağını çıkarıp, ilaç ve kozmatik sanayinin yanı sıra spa merkezlerinde kullanılacak önemli bir ürünün ortaya çıkarılmasına öncülük etmişti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mucit İşadamları Platformu Üyesi Mehmet Şimşek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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