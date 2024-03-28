Mucit İşadamları Platformu Üyesi Mehmet Şimşek Hayatını Kaybetti

Çeşitli buluş ve ilginç icatları ile Aydın'ın başta incir ve zeytini olmak üzere tarımsal ürünleri ve endemik bitkilerine değer katmak için mücadele veren isimlerden Mucit İşadamları Platformu (MUTİAP) üyesi Mehmet Şimşek hayatını kaybetti. Mehmet Şimşek'in ani ölümü sevenlerini ve camiayı üzdü.
Acı haberi duyuran Karya Farma HBX AR-GE BAP (Bilimsel Araştırmalar Projeleri) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Başlık, "Yıllarca birlikte çalıştığımız ve dünyada ilk kez incir çekirdeği yağını bilimsel olarak ortaya çıkaran Mehmet Şimşek abimiz hayatını kaybetti. O dünya iyisi bir insandı. ve hayatını bilime ve insanlığa adamış bir kişiydi" dedi.
15 Ocak 1964 doğumlu olan Mehmet Şimşek'in kalp rahatsızlığına bağlı olarak bir süredir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü bu gece yarısı hayatını kaybettiği bildirildi. 3 kız çocuğu babası olan ve kızlarının 3'ünü de mühendis yetiştiren Mehmet Şimşek'in memleketi Kuyucak Pamukören'de bugün toprağa verileceği öğrenildi.
İlginç bilimsel çalışmaları ve yorulmak bilmeyen enerjisi ile tanınan Mehmet Şimşek yaklaşık 14 yıl önce incir çekirdeğinin yağını çıkarıp, ilaç ve kozmatik sanayinin yanı sıra spa merkezlerinde kullanılacak önemli bir ürünün ortaya çıkarılmasına öncülük etmişti. - AYDIN
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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