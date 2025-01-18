Mudanya Belediye Başkanı: Kentsel Dönüşümde Yoğunluk Artışına İzin Vermeyeceğiz - Son Dakika
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Mudanya Belediye Başkanı: Kentsel Dönüşümde Yoğunluk Artışına İzin Vermeyeceğiz

Mudanya Belediye Başkanı: Kentsel Dönüşümde Yoğunluk Artışına İzin Vermeyeceğiz

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kentsel dönüşüm sürecinde yapılaşmaya kesinlikle izin vermeyeceklerini belirterek, şehrin geleceğinin korunmasının önemine vurgu yaptı. Deprem gerçeğine karşı bilinçli ve sürdürülebilir bir dönüşüm için çalıştıklarını ifade etti.

18.01.2025 12:05  Güncelleme: 12:07
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Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kentsel dönüşüm sürecinde yoğunluk artışına kesinlikle izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Mudanya'nın geleceğini korumak bizim görevimiz" dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kentsel dönüşüm sürecinde kararlılıkla hareket ettiklerini vurgulayarak, "Dönüşüm adına ilçemde bir metrekare daha fazla yapılaşmaya izin vermeyeceğim. Ben bu konuda netim." dedi.

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (İMSİAD) düzenlediği "Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi"nde konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kentsel dönüşümün yalnızca binaların yenilenmesi olmadığını vurgulayarak, " Türkiye'nin deprem gerçeği artık ertelenemez ve görmezden gelinemez büyük bir meseledir. Bu sorunun yalnızca teknik değil, aynı zamanda toplumsal, ekonomik ve yönetsel bir boyutu var. Planlamalarımızı sadece depreme karşı değil, her türlü doğal afete karşı yapmalıyız. Bunun temelinde de toplumsal uzlaşı yatıyor." diye konuştu.

Dalgıç, geçmişte yapılan zemin araştırmalarının ve yapı denetimlerinin yetersizliğine işaret ederek, "Bu ihmaller yüzünden şu anda büyük bir problemle karşı karşıyayız. Bu durum, yalnızca binaların değil, insanların can güvenliğiyle ilgilidir. Bu insanların hayatını korumak bizim sorumluluğumuz." ifadelerini kullandı.

"Güvenli bir kent için çalışıyoruz"

Mudanya'nın bir deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Dalgıç, aylardır kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Tüm envanterimizi çıkardık. Şu an ne kadar yapıyı dönüştürmemiz gerektiğini ve ne kadar metrekare yeniden yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu raporu hem Mudanya halkıyla hem de ilgili kurumlarla paylaşarak, yol haritamızı detaylandıracağız." dedi. Dalgıç, şöyle konuştu:

"Bina deprem envanteri, yalnızca bir sayım ya da raporlama süreci değildir. Bu, bir kentin geleceğini şekillendiren stratejik bir adımdır. Çünkü risklerin boyutunu bilmeden çözüm üretemezsiniz. Bilimsel ve mühendislik temelli bu yaklaşım, biz yerel yöneticiler için bir rehberdir. Kentsel dönüşüm sürecinde yoğunluk artışına hiç kimsenin prim vermemesi gerekir. Ben bu konuda netim. Kendi ilçem adına, ben orada olduğum sürece -ki yakın zamanda gidesim yok bir yere- bir metrekare daha fazla yapılmasına izin vermeyeceğim. Mudanya'nın geleceğini korumak bizim görevimiz. Mudanya olarak bu konuda elimizi taşın altına koyduk. Planlı, bilinçli ve sürdürülebilir bir dönüşümle Mudanya'yı güvenli bir geleceğe taşıyacağız." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya Belediye Başkanı: Kentsel Dönüşümde Yoğunluk Artışına İzin Vermeyeceğiz - Son Dakika

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