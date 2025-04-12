Mudanya Belediye Meclisi'nden İmar Planında Önemli Değişiklik

(BURSA) - Mudanya Belediye Meclisi, imar planlarındaki "arazi ortalamasına göre kot alma şartı"na ilişkin plan notunu oy birliğiyle kaldırdı. Düzenlemeyle, kot alma şartı arazi ortalamasına göre değil, yapının bulunduğu yere göre ve imar yönetmeliği uyarınca yapılacak. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, alınan kararla yüzlerce yapının iskan sorununun çözüleceğini belirterek, "Kot artık yapının bulunduğu noktaya göre belirlenecek" dedi.

Mudanya Belediye Meclisi'nin nisan ayı ikinci oturumu, Mudanya Dernekler Yerleşkesi'nin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Oturumun ilk maddesinde yer alan 2024 yılı Faaliyet Raporu görüşmelerinde Başkan Dalgıç, görev süresindeki bir yılda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı. Dalgıç, daha yaşanabilir, daha adil, daha yeşil ve daha umut dolu bir Mudanya hedefi doğrultusunda yorulmadan çalıştıklarını, ilçenin potansiyeline, enerjisine ve geleceğine inancının büyük olduğunu söyledi. Oylamada 2024 Faaliyet Raporu, oy çokluğu ile kabul edildi.

Sunumun ardından yöneltilen soru ve eleştirileri yanıtlayan Başkan Dalgıç, "BUDO'nun önünde belediyeye ait alanda tuvalet kurmak için ihale yaptık. Mudanya sahilindeki tuvaletlerle ilgili çalışmalarımızı aylar öncesinden tamamladık, 4-5 aydır konunun Büyükşehir Belediyesi'nin ortak komisyonda görüşülmesini bekliyoruz. Yaz geldi ve bu ayın komisyon gündeminde yine yok. Bisiklet yolu da aynı şekilde bekliyor. Cevap alamıyoruz. Sizlerden komisyon üyeleriyle bu konuları görüşmenizi rica ediyorum" diye konuştu.

Dalgıç, sahipsiz hayvanlar için oluşturulması planlanan doğal yaşam alanına ilişkin geçici iznin verilmesinin de 10 ay sürdüğünü belirterek, bu ay ilk bölümünün açılması için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Gündemde, imar komisyonundan gelen imar planlarındaki plan notunun kaldırılmasına ilişkin maddenin oy birliğiyle geçmesinin ardından konuşan Başkan Dalgıç, meclisin ve imar komisyonunun, tarihi kararlara imza attığını belirtti. Daha önce riskli yapıların yerinde dönüşümüne ilişkin meclisin aldığı kararı hatırlatan ve bu kararın halen Büyükşehir Belediyesi'nin komisyonunda incelenmeyi beklediğini aktaran Dalgıç, şöyle devam etti:

"Şimdi de iskan, yapı kullanma izniyle ilgili sorunları çözecek bir karar aldık. Cesaretiniz ve verdiğiniz emekler için teşekkür ediyorum. Plan notunda, imar planlarında yapının arazi ortalamasından kot alma şartı var. Mudanya çok eğimli bir arazi yapısına sahip olduğundan, ortalama kottan dolayı iskan alamamış yüzlerce yapı var. Planlardan bu notu çıkarıyoruz. Tabii bu kotu herkes istediği gibi alacak anlamına gelmiyor. İmar yönetmeliği nasıl kot alınacağını gerektiği şekilde zaten tarif etmiş. Bu değişiklikle kotlar arazi ortalamasına göre değil yapının bulunduğu yere göre verilecek. Bu önemli kararı alan Meclis üyelerimizi emekleri ve cesaretleri nedeniyle tebrik ediyorum."

Karar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.