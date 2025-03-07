Mudanya Belediyesi ve Bursa Barosu\'ndan Kadınlara Ücretsiz Hukuki Destek

Mudanya Belediyesi ve Bursa Barosu, şiddete maruz kalan veya şiddet riski altındaki kadınlara ücretsiz hukuki destek sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlı adımlar atan Mudanya Belediyesi, kadınların güçlendirilmesine yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun'un imzaladığı protokol kapsamında kadınlara ücretsiz hukuki danışmanlık, eğitim ve farkındalık çalışmaları sunulacak.

Başkan Dalgıç, kadın hakları konusunda Mudanya Belediyesi kadın meclis üyelerinin büyük çaba gösterdiğini vurgulayarak, Cumhuriyet devrimlerinin kadınların toplumdaki yeri açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

"İhtiyacı olan her kadına destek olacağız"

Mudanya'da kadının eşit şartlarda yaşaması ve mağduriyetler karşısında destek alması için çalışma yaptıklarını söyleyen Başkan Dalgıç, bu kapsamda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Kadın Eşitlik Merkezi'ni hayata geçireceklerini açıkladı. Dalgıç, şöyle konuştu:

"Kadına yönelik şiddetin sadece hukuki değil, aynı zamanda sosyal bir boyutu da var. Bu nedenle Mudanya'ya destek mekanizmalarını güçlendiren bir merkez kazandırıyoruz. İhtiyacı olan her kadına yardımcı olmak istiyoruz. 6284 Sayılı Kanun önemli bir düzenleme olsa da bazı noktalarda yetersiz kalıyor. Özellikle kadının hiç tanımadığı biri tarafından şiddete uğraması durumunda hukuki boşluklar doğabiliyor. Bu iş birliği bizim için çok kıymetli; attığımız bu adım geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor."

Bursa Barosu Başkanı Öztosun ise, "Atatürk'ün kadına verdiği değer, eşit toplum, çağdaş değerler konusundaki devrimleri bizim mücadelemizin ana hatlarını oluşturuyor. Cumhuriyet devrimi okula giden kız çocuklarının yüzündeki gülümsemedir. İş birliği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BURSA