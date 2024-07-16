Mudanya\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

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Mudanya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G'n? dolayısıyla d'zenlenen etkinlikler 'er'evesinde, Mudanya Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda 'eşitli anma t'renleri ger'ekleştirildi.

15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıld'n'm'nde, Mudanya ve G'zelyalı'daki şehitliklerde anma t'renleri d'zenlendi. Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve il'e protokol', ilk olarak Mudanya Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunması ve yapılan duanın ardından şehitlikteki anma t'reni sona erdi.

Şehitleri dualarla anan il'e protokol', daha sonra şehit ailelerini ziyaret etti. Ayrıca, Hal Camii ve G'zelyalı Merkez Camii'nde şehitler i'in mevlit okutularak, lokma hayrında bulunuldu.

G'n boyu devam eden etkinlikler, akşam saatlerinde de s'rd'. Saat 21.00'de BUDO İskelesi'nden M'tareke Meydanı'na y'r'y'ş d'zenlendi. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgı"ın da olduğu meydanda il'e protokol' ve 'ok sayıda vatandaşın katılım g'sterdi.

M'tareke Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Okul 'ğrencilerinin şiir okumasının ardından konuşan Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, "15 Temmuz gecesi şehitlerimiz ve gazilerimiz, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hi' ş'phesiz ki, şehitlerimiz, kalplerimizdeki m'mtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Artık her yıl, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G'n?'nde kendilerini g'n?lden y'd edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız," dedi.

Saatler 00: 15 i g'sterirken Mudanya'nın Camilerinde salalar okundu. - BURSA