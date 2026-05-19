Mudanya'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mudanya'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

19.05.2026 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma etkinlikleri yürüyüş ve gösterilerle gerçekleştirildi.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar, İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çağlar Yeni tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Mütareke Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından düzenlenen programda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çağlar Yeni günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Program, öğrencilerin şiir dinletileriyle devam etti. Etkinliklerde karate, judo, jimnastik ve halk oyunları gösterileri vatandaşlardan ilgi gördü. Öğrencilerin hazırladığı eşli hareket gösterileri de izleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi. Kutlama programına Bursa Vali Yardımcısı ve Mudanya Kaymakam Vekili Mustafa Güney, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Makineci, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Aydoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Haber: Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudanya'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor
Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için “Türk teknesi“ bahanesi uyduruyor Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için "Türk teknesi" bahanesi uyduruyor
Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili, ailesinden sevindiren haber Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili, ailesinden sevindiren haber
Çorum’da Kameriye Yangını Çorum'da Kameriye Yangını

18:10
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
18:09
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti
18:02
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü
Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
16:34
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
16:16
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
15:48
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 19:06:13. #7.13#
SON DAKİKA: Mudanya'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.