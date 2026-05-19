Mudanya'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar, İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çağlar Yeni tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Mütareke Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından düzenlenen programda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çağlar Yeni günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Program, öğrencilerin şiir dinletileriyle devam etti. Etkinliklerde karate, judo, jimnastik ve halk oyunları gösterileri vatandaşlardan ilgi gördü. Öğrencilerin hazırladığı eşli hareket gösterileri de izleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi. Kutlama programına Bursa Vali Yardımcısı ve Mudanya Kaymakam Vekili Mustafa Güney, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Makineci, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Aydoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Haber: Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),