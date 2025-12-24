Mudanya'da 2 Bin Kaçak Yapı İçin Yıkım Süreci Başladı... Başkan Dalgıç: "Bugün Yapılmayan Her İşlem, Yarın Çok Daha Ağır Bedellerle Karşımıza Çıkar"

(BURSA) - Mudanya'da 2021'den bu yana kararı kesinleşmiş 2 bin kaçak yapı için yıkım süreci başladı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, sürecin kamu güvenliği ve can güvenliği gerekçesiyle hukuki ve planlı şekilde yürütüleceğini belirterek, "Bugün yapılmayan her işlem, yarın çok daha ağır bedellerle karşımıza çıkar. Tek bir insanın canı her şeyden önce gelir. Bu sorumluluğu birlikte taşımalıyız" dedi.

Kaçak yapılaşma ve yıkım süreciyle ilgili açıklama yapan Dalgıç, yıkım kararlarının büyük bir bölümünün 2021 yılı ve öncesinde alındığını, yıkım takvimine alınan kaçakların; beş, altı yıl önce yıkım tebliği yapılmış, tüm hukuki süreçleri yapılmış tamamı ruhsatsız yapılar olduğunu söyledi.

Yıkım kararlarının hem idari hem de hukuki sorumluluk doğurduğunu dile getiren Dalgıç, amaçlarının yıkım değil, güvenli ve planlı bir kent düzeni oluşturmak olduğunu belirterek, sürecin barışçıl, düzenli ve kamu güvenliği esas alınarak yürütüleceğini vurguladı.

"Bugün zor olanı yapıyoruz ki, yarın telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşmayalım"

Dalgıç, "Adalet Bakanlığı soruyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı soruyor. Tarım Bakanlığı soruyor. İçişleri Bakanlığı müfettişleri soruyor. Sorulan soru açık: Yıkım kararı alınmış, tebliğ edilmiş ve tüm hukuki süreci tamamlanmış bu yapılar neden hala duruyor? Bu yalnızca belediyemizin değil, devletin tüm kurumlarını ilgilendiren bir kamu sorumluluğudur. Bugün yapmadığımız her işlem, yarın çok daha ağır bir bedel olarak karşımıza çıkar. Tek bir kişinin canı, her şeyden önce gelir. Bugün zor olanı yapıyoruz ki, yarın telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşmayalım" diye konuştu.

Sürecin şeffaf biçimde yürütüldüğünü aktaran Dalgıç, yıkım uygulamalarının öncesinde ilgililere tebligat yapıldığını, kimsenin ani bir uygulamayla karşılaşmayacağını, taşınma ve tahliye sürecinde lojistik destek sağlanabileceğini anlattı.

Mudanya'nın deprem riski ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Dalgıç sözlerine, şöyle devam etti:

"Bizim amacımız kimseyi evinden, yuvasından atmak değil"

"Bir deprem olsa, bu yapıların içinde insanlar hayatını kaybetse, bunun hesabını vicdanen de hukuken de kimse veremez. Bir belediye başkanının görevi halkın esenliği kadar, can güvenliğini sağlamaktır. Üstelik kaçak yapı yıkılmadıkça yenileri yapılıyor. Yanlış ortadan kaldırılmadığında, başkaları da aynı yanlışı yapıyor. Buna seyirci kalamayız. Tek katlıyken tespit edilen, yıkım kararı alınan bir bina, karar uygulanmayınca üzerine kat bile çıkılıyor. Biz ruhsatsız ve kaçak yapılan inşaatları tespit için sistemler kurduk. Ama kaçak inşaat o kadar hızlı ki, uydu takip sistemi bile yetişemiyor. Kurallara hep birlikte uymak zorundayız. Suça ortaklık yapmamalıyız. Bizim amacımız kimseyi evinden, yuvasından atmak değil. Mağdur etmek hiç değil."

Mudanya Belediyesi Meclisi'nde alınan karar ile kırsalda yaşayan, üreten, o bölgede gerçekten hayat kuran insanlar için tip projeler kararı alındığını hatırlatan Dalgıç; mühendislik hizmeti alınmış, denetlenmiş, kurallara uygun yapıların desteklediğini, sağlıklı imar planları yapabilmek için plansız ve kuralsız yapılaşmanın önünü kesmek zorunda olduklarını sözlerine ekledi.