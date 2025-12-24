Mudanya'da 2 Bin Kaçak Yapı İçin Yıkım Süreci Başladı... Başkan Dalgıç: "Bugün Yapılmayan Her İşlem, Yarın Çok Daha Ağır Bedellerle Karşımıza Çıkar" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mudanya'da 2 Bin Kaçak Yapı İçin Yıkım Süreci Başladı... Başkan Dalgıç: "Bugün Yapılmayan Her İşlem, Yarın Çok Daha Ağır Bedellerle Karşımıza Çıkar"

24.12.2025 17:16  Güncelleme: 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya'da 2021'den bu yana karara bağlanmış 2 bin kaçak yapının yıkım süreci, kamu güvenliği ve can güvenliği gerekçesiyle başlatıldı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yıkımın amacının güvenli bir kent düzeni oluşturmak olduğunu vurguladı.

(BURSA) - Mudanya'da 2021'den bu yana kararı kesinleşmiş 2 bin kaçak yapı için yıkım süreci başladı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, sürecin kamu güvenliği ve can güvenliği gerekçesiyle hukuki ve planlı şekilde yürütüleceğini belirterek, "Bugün yapılmayan her işlem, yarın çok daha ağır bedellerle karşımıza çıkar. Tek bir insanın canı her şeyden önce gelir. Bu sorumluluğu birlikte taşımalıyız" dedi.

Kaçak yapılaşma ve yıkım süreciyle ilgili açıklama yapan Dalgıç, yıkım kararlarının büyük bir bölümünün 2021 yılı ve öncesinde alındığını, yıkım takvimine alınan kaçakların; beş, altı yıl önce yıkım tebliği yapılmış, tüm hukuki süreçleri yapılmış tamamı ruhsatsız yapılar olduğunu söyledi.

Yıkım kararlarının hem idari hem de hukuki sorumluluk doğurduğunu dile getiren Dalgıç, amaçlarının yıkım değil, güvenli ve planlı bir kent düzeni oluşturmak olduğunu belirterek, sürecin barışçıl, düzenli ve kamu güvenliği esas alınarak yürütüleceğini vurguladı.

"Bugün zor olanı yapıyoruz ki, yarın telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşmayalım"

Dalgıç, "Adalet Bakanlığı soruyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı soruyor. Tarım Bakanlığı soruyor. İçişleri Bakanlığı müfettişleri soruyor. Sorulan soru açık: Yıkım kararı alınmış, tebliğ edilmiş ve tüm hukuki süreci tamamlanmış bu yapılar neden hala duruyor? Bu yalnızca belediyemizin değil, devletin tüm kurumlarını ilgilendiren bir kamu sorumluluğudur. Bugün yapmadığımız her işlem, yarın çok daha ağır bir bedel olarak karşımıza çıkar. Tek bir kişinin canı, her şeyden önce gelir. Bugün zor olanı yapıyoruz ki, yarın telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşmayalım" diye konuştu.

Sürecin şeffaf biçimde yürütüldüğünü aktaran Dalgıç, yıkım uygulamalarının öncesinde ilgililere tebligat yapıldığını, kimsenin ani bir uygulamayla karşılaşmayacağını, taşınma ve tahliye sürecinde lojistik destek sağlanabileceğini anlattı.

Mudanya'nın deprem riski ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Dalgıç sözlerine, şöyle devam etti:

"Bizim amacımız kimseyi evinden, yuvasından atmak değil"

"Bir deprem olsa, bu yapıların içinde insanlar hayatını kaybetse, bunun hesabını vicdanen de hukuken de kimse veremez. Bir belediye başkanının görevi halkın esenliği kadar, can güvenliğini sağlamaktır. Üstelik kaçak yapı yıkılmadıkça yenileri yapılıyor. Yanlış ortadan kaldırılmadığında, başkaları da aynı yanlışı yapıyor. Buna seyirci kalamayız. Tek katlıyken tespit edilen, yıkım kararı alınan bir bina, karar uygulanmayınca üzerine kat bile çıkılıyor. Biz ruhsatsız ve kaçak yapılan inşaatları tespit için sistemler kurduk. Ama kaçak inşaat o kadar hızlı ki, uydu takip sistemi bile yetişemiyor. Kurallara hep birlikte uymak zorundayız. Suça ortaklık yapmamalıyız. Bizim amacımız kimseyi evinden, yuvasından atmak değil. Mağdur etmek hiç değil."

Mudanya Belediyesi Meclisi'nde alınan karar ile kırsalda yaşayan, üreten, o bölgede gerçekten hayat kuran insanlar için tip projeler kararı alındığını hatırlatan Dalgıç; mühendislik hizmeti alınmış, denetlenmiş, kurallara uygun yapıların desteklediğini, sağlıklı imar planları yapabilmek için plansız ve kuralsız yapılaşmanın önünü kesmek zorunda olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Deniz Dalgıç, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudanya'da 2 Bin Kaçak Yapı İçin Yıkım Süreci Başladı... Başkan Dalgıç: 'Bugün Yapılmayan Her İşlem, Yarın Çok Daha Ağır Bedellerle Karşımıza Çıkar' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

06:37
MOSSAD’dan gizli operasyon Kritik isim kaçırıldı
MOSSAD'dan gizli operasyon! Kritik isim kaçırıldı
06:25
Gözaltına alınan Sadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntü
06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:52:06. #7.11#
SON DAKİKA: Mudanya'da 2 Bin Kaçak Yapı İçin Yıkım Süreci Başladı... Başkan Dalgıç: "Bugün Yapılmayan Her İşlem, Yarın Çok Daha Ağır Bedellerle Karşımıza Çıkar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.