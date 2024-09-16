Mudanya'da İlk Sutopu Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mudanya'da İlk Sutopu Şenliği Düzenlendi

Mudanya\'da İlk Sutopu Şenliği Düzenlendi

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Sutopu Şenliği'nde bir sutopu takımı kurmayı hedeflediklerini duyurdu. Etkinlik, her yaş grubundan katılımcılarla büyük ilgi gördü ve sporun yaygınlaştırılması amaçlandı.

16.09.2024 08:55  Güncelleme: 09:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, bu yıl ilk kez düzenlenen ve yoğun ilgi gören Sutopu Şenliği'nde Mudanya'da bir sutopu takımı kurmayı hedeflediklerini müjdeledi.

Mudanya Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Sutopu Şenliği, her yaş grubundan yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın sutopu takımı kuracaklarını açıklaması coşkuyla karşılandı.

Türkiye Sutopu Federasyonu ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün desteğiyle Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Sutopu Şenliği'nin açılışında konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, sporun her branşını destekleyip vatandaşları sporla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Dalgıç, "Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Sutopu Şenliği, sporun her branşını destekleme ve vatandaşlarımızı sporla buluşturma hedefimize önemli bir katkı sağlayacak. Ayrıca, sutopu eğitimlerine başlayarak Mudanya'da bir sutopu takımı kurmayı planlıyoruz. Bu tür etkinliklerle gençlerimize ve tüm sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Avrupa Sutopu Delegasyonu Teknik Komite Üyesi Ayşem Özalp ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çağlar Yeni'nin de hazır bulunduğu şenlik kapsamında 12-14 yaş, kadın sporcular ve açık yaş sporcuları arasında yapılan heyecan dolu karşılaşmalar ilgiyle izlendi. Etkinlik sonunda, tüm sporculara anı madalyaları verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Deniz Dalgıç, Etkinlikler, Belediye, Mudanya, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudanya'da İlk Sutopu Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, “1 alana 1 bedava“ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar
20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 21:42:55. #1.11#
SON DAKİKA: Mudanya'da İlk Sutopu Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement