Mudanya\'da Sporcular Zorlu Şartlarda Antrenman Yapıyor

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Mudanya'da gençler, zorlu hava şartlarına aldırış etmeden antrenman yaparken, ayrıca patates tarlasına dönen sahayla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Mudanyalı vatandaşlar Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Spor Bakanlığı'na çağrıda bulunarak destek talebinde bulundu.

Mudanya Altai Kulübü sporcuları, 6 gelişim antrenörü ve 2 kaleci antrenörüyle yaş kış demeden Mudanya İlçe Stadyumu'nda futbol eğitimlerini sürdürüyor. Minik sporcular, antrenman boyunca gösterdikleri azimle dikkat çekerken, teknik direktörlerinin yönlendirmeleriyle çalışmalarını sürdürdü. Çamur içinde kayarak top süren çocuklar, zorlu şartlara rağmen pes etmeyerek büyük bir mücadele örneği sergiledi.

250 öğrenci, 8 altyapı grubu ve A takım ile sezona girerken, zeminle mücadeleleri de sosyal medyada büyük ilgi topladı. Kulüp olarak her konuda profesyonel hareket ettiklerini belirten Mudanya Altai Kulübü Başkanı Tayfun Albayrak, "Ciddi bir tesis problemimiz var. Biz her şartlarda eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Ancak kış aylarında çamurla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Aylardır tesisin yenileneceği söylense de herhangi bir gelişme göremedik. Yetkililerden bu konuda hızlı bir çözüm bekliyoruz" dedi. - BURSA