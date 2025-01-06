Mudanya'da Sporcular Zorlu Şartlarda Antrenman Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mudanya'da Sporcular Zorlu Şartlarda Antrenman Yapıyor

Mudanya\'da Sporcular Zorlu Şartlarda Antrenman Yapıyor

Mudanya'da genç futbolcular, çamur içinde antrenman yaparak tesis yenileme talep ediyor.

06.01.2025 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya'da gençler, zorlu hava şartlarına aldırış etmeden antrenman yaparken, ayrıca patates tarlasına dönen sahayla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Mudanyalı vatandaşlar Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Spor Bakanlığı'na çağrıda bulunarak destek talebinde bulundu.

Mudanya Altai Kulübü sporcuları, 6 gelişim antrenörü ve 2 kaleci antrenörüyle yaş kış demeden Mudanya İlçe Stadyumu'nda futbol eğitimlerini sürdürüyor. Minik sporcular, antrenman boyunca gösterdikleri azimle dikkat çekerken, teknik direktörlerinin yönlendirmeleriyle çalışmalarını sürdürdü. Çamur içinde kayarak top süren çocuklar, zorlu şartlara rağmen pes etmeyerek büyük bir mücadele örneği sergiledi.

250 öğrenci, 8 altyapı grubu ve A takım ile sezona girerken, zeminle mücadeleleri de sosyal medyada büyük ilgi topladı. Kulüp olarak her konuda profesyonel hareket ettiklerini belirten Mudanya Altai Kulübü Başkanı Tayfun Albayrak, "Ciddi bir tesis problemimiz var. Biz her şartlarda eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Ancak kış aylarında çamurla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Aylardır tesisin yenileneceği söylense de herhangi bir gelişme göremedik. Yetkililerden bu konuda hızlı bir çözüm bekliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Mudanya, Futbol, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudanya'da Sporcular Zorlu Şartlarda Antrenman Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Bakan Fidan: Suriye’de terör örgütü PKKYPG’nin ortadan kalkması an meselesi Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi
14:10 Osman Gökçek, TBMM’ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
20:30 Fenerbahçe’de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek Fenerbahçe'de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek
20:02 Fenerbahçe’den taraftarlara saç baş yolduran istatistik Fenerbahçe'den taraftarlara saç baş yolduran istatistik
20:01 Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim
19:46 Tribünler çileden çıktı: Kadıköy’de Ali Koç’a büyük şok Tribünler çileden çıktı: Kadıköy'de Ali Koç'a büyük şok
19:43 “Hayalim sevişirken ölmek“ diyen Gerede’nin tepkilere yanıtı da olay "Hayalim sevişirken ölmek" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay
19:33 Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler
19:22 Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu
19:11 Emrullah Köroğlu’dan yeni marka: SUCCESSO Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 14:50:22. #1.12#
SON DAKİKA: Mudanya'da Sporcular Zorlu Şartlarda Antrenman Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.