Mudanya'da Tarihi Konak 'Cumhuriyet Müzesi' Oluyor - Son Dakika
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Mudanya'da Tarihi Konak 'Cumhuriyet Müzesi' Oluyor

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Mudanya Belediyesi, Girit Sokağı'ndaki tarihi konağı 'Cumhuriyet Müzesi'ne dönüştürmek için projeye başladı. 2025 yazında tamamlanması planlanan restorasyon, ilçenin tarihi ve turizmini canlandıracak.

16.12.2024 11:28  Güncelleme: 11:37
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Tarihi konak Cumhuriyet müzesi oluyor

BURSA - Mudanya Belediyesi, Girit Sokağı'nın simge yapılarından tarihi konağı "Cumhuriyet Müzesi"ne dönüştürüyor. 2025 yazında tamamlanması planlanan proje, ilçenin tarihine ve turizmine yeni bir soluk kazandıracak.

Mudanya'nın köklü geçmişine ışık tutan tarihi konak, kapsamlı bir restorasyonun ardından "Cumhuriyet Müzesi" olarak hizmet vermeye hazırlanıyor. Girit Sokağı'nın en önemli sivil mimari örneklerinden biri olan tarihi bina, müze niteliğinin yanında kültür ve eğitim merkezi olarak da halkın kullanımına sunulacak.

Restorasyon çalışmasını yerinde inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, projeyle ilçenin tarihi zenginliklerini geleceğe taşıma hedefinde olduklarını vurguladı. Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı desteğiyle yürütülen proje hakkında bilgi veren Dalgıç, "Tarihi anıt özelliği taşıyan bu yapıyı, Çekül Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi Ressam Gürol Sözen'in '1919 - 1923 Destan ve Onlar' sergisinin eserleriyle Cumhuriyet tarihine ışık tutacak bir müze olarak hazırlayacağız. 2025 yılının yazında çalışmalarını tamamlamayı hedeflediğimiz tarihi yapıya farklı fonksiyonlar da ekleyerek hem turistik, hem kültürel hem de eğitim amaçlı kullanmayı düşünüyoruz" dedi.

"Tarihi yapıları günümüze kazandıracağız"

Kentsel sit ve koruma alanı içerisinde yer alan, Girit Sokağı olarak anılan bölgenin tarihi zenginliğine dikkat çeken Başkan Dalgıç, şunları söyledi:

"Bölgemizde buna benzer birçok yapı var. Mudanya'yı daha özel bir yer haline getirmek, tarihinden ve kültüründen gelen önemli varlıkları tekrar gün yüzüne çıkarmak, belediye olarak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Biz de elimizden geleni yaparak, Mudanya'nın eskisini ortaya çıkarmak ve ziyarete açmak istiyoruz. Mudanya'nın turizm açısından gelişmesi için bu tür yapıların günümüze kazandırılmasına ihtiyacımız var. Bu konak Mudanya'nın kalbi olan Mütareke Evi Müzesi'ne de çok yakın bir konumda bulunuyor. Mütareke Evi Müzesi, Cumhuriyet'in temel taşının konulduğu ilk yer. Bu konağımız da Cumhuriyet tarihi ile ilgili kültürel bir geziyi taçlandıracak yer olacak."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya'da Tarihi Konak 'Cumhuriyet Müzesi' Oluyor - Son Dakika

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