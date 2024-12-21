Mudanya'da Yeni Yıl Coşkusu 'Yeni Yıl Pazarı' İle Başlıyor - Son Dakika
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Mudanya'da Yeni Yıl Coşkusu 'Yeni Yıl Pazarı' İle Başlıyor

Mudanya\'da Yeni Yıl Coşkusu \'Yeni Yıl Pazarı\' İle Başlıyor

Mudanya Belediyesi, Mütareke Meydanı'nda kurulan 'Yeni Yıl Pazarı' ile 2024 yılına merhaba diyor. Etkinlikler, konserler ve tematik süslemelerle dolu bir atmosferde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

21.12.2024 10:34  Güncelleme: 10:36
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Mudanya Belediyesi yeni yıl coşkusunu Mütareke Meydanı'nda kurulan "Yeni Yıl Pazarı" ile yaşatıyor. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Yeni yılın umut ve heyecanını paylaşacağımız etkinliklerimize herkesi bekliyoruz" dedi.

Mudanya Belediyesi tarafından Mütareke Meydanı'nda kurulan "Yeni Yıl Pazarı" ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Renkli atmosferiyle yılbaşı ruhunun yaşandığı pazar, 31 Aralık'a kadar açık kalacak. Yedi metrelik dev yeni yıl ağacı, yılbaşı temalı süslemeler, yiyecek ve hediyelik eşya stantları ile yeni yıla özel düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi gördü. Step- aerobik gösterisi ve CHP İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay'ın DJ'lik yaparak 80'ler ve 90'lar nostaljisi yaşattığı müzik keyfiyle başlayan etkinlikler çerçevesinde DJ UUR, DJ Serkan, Bursa Kent Orkestrası, Trio Lima, Den Den ve Uzun Lafın Kısası gruplarının konserleriyle yeni yıl coşkusu katlanarak artacak.

Eşi Müge Dalgıç ile birlikte stantları gezerek, alışveriş yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yeni bir yılı karşılamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, "2024 yılını acı ve tatlı hatıralarıyla geride bırakırken içimizdeki büyük umutlarla yeni bir yılı hep beraber karşılamaya hazırlanıyoruz. Heyecanımızı paylaşmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, umutlarımızı canlı tutmak için herkesi Mudanya'nın kalbi Mütareke Meydanı'na bekliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya'da Yeni Yıl Coşkusu 'Yeni Yıl Pazarı' İle Başlıyor - Son Dakika

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