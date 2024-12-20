Mudanya ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Kültürel Miras İşbirliği Protokolü - Son Dakika
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Mudanya ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Kültürel Miras İşbirliği Protokolü

Mudanya ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden Kültürel Miras İşbirliği Protokolü

Mudanya Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile kültürel mirası koruma ve geleceğe taşıma amacıyla önemli bir işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, tarihi yapıların korunması ve deneyim paylaşımını hedefliyor.

20.12.2024 10:39  Güncelleme: 10:43
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Mudanya Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması için önemli çalışmaya imza attı. İki belediye arasında imzalanan Kültürel Miras İşbirliği Protokolü, Mudanya'nın tarihi yapılarının korunmasını ve kurumlar arasında deneyim paylaşımını hedefliyor.

Mudanya Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hedefiyle önemli bir işbirliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı ile Mudanya Belediyesi arasında Kültürel Miras İşbirliği Protokolü imzalandı. Girit Mahallesi'nde gerçekleşen kültürel gezinin ardından Tahir Paşa Konağı'nda düzenlenen imza törenine Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat, İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel, Mudanya Belediyesi bürokratları ile İBB Miras ekibi katıldı.

İmzalanan protokol ile yapılan işbirliğinin önemine vurgu yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "İBB Miras'ın daha önce yaptıkları ve birikimleri bize önemli bir yol gösterici olacaktır. Mudanya, Türk tarihinin her dönemine tanıklık etmiş önemli ve özel bir ilçedir. Birlikte yapacağımız çok iş var. İlk işimizin de kimliğimizi hatırlamak ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak olduğunu düşünüyoruz. Bu işbirliğini dokuz aylık hizmet dönemimizde attığımız en önemli adımlardan biri olarak görüyoruz" dedi.

2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle "Kentlerin tarihi kimliği olmadan, geleceği olmaz" vizyonuyla İBB Miras'ın temellerinin atıldığını belirten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat, "Beş sene içerisinde bin iki yüzün üzerinde tarihi alana dokunan, bu alanda eksik bırakılmış tüm noktaları doğru metotla günümüze kazandıran bir deneyim yaşadık. İBB miras Türkiye'nin ortak değeridir. Mesleğimizi ve birikimimizi bu topraklar için paylaşmaya hazırız" dedi. Mudanya'da özgün bir dokunun olduğuna da değinen Polat, şöyle konuştu:

"Mudanya'nın dokusu oldukça güçlü. İyi bir mimari kimliği ve tarihi kent dokusu var. Mudanya'da duyarlı, konuya çok hakim bir belediye başkanı ve eşiyle karşılaştık. Duyarlılığınız bizim için çok önemliydi. Biz inanıyoruz ki, bu tür duyarlılıklar kentlere çok şey katacaktır. İBB Miras olarak Mudanya için elimizden geleni yapmaya, tüm bilgi, birikim ve tecrübemizi dayanışmayla sunmaya hazırız. Yapacağımız işlerle Mudanya'ya güzel şeyler katacağız."

İmzalanan protokol çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi arasında deneyim aktarımın sağlanması ve kültürel mirasın korunması hedefleniyor. Ayrıca işbirliğinin geliştirilerek, deprem güçlendirme ve restorasyon konularında vatandaşlara destek olmak için "Miras Ofisleri"nin kurulması hedefleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Kültürel Miras İşbirliği Protokolü - Son Dakika

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