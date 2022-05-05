Mudanya'ya Aile Destek Merkezi - Son Dakika
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Mudanya'ya Aile Destek Merkezi

05.05.2022 11:51
Mudanya'ya Aile Destek Merkezi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya'ya kazandırılan ve bünyesinde bayanlar için spor salonu, Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağının da bulunacağı Aile Destek Merkezi'nde inşaat hızla sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya'ya kazandırılan ve bünyesinde bayanlar için spor salonu, Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağının da bulunacağı Aile Destek Merkezi'nde inşaat hızla sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Mudanya İlçesi Ömerbey Mahallesi'nde bulunan ve Özel İdare'den Büyükşehir Belediyesi'ne geçen iki katlı binayı, depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkmıştı. Özel İdare'den Büyükşehir Belediyesi'ne geçtikten sonra hiç kullanılmayan binanın yıkılmasının ardından yerine 370 metrekare taban alanı üzerine modern bir eğitim kompleksi projelendirildi. Bünyesinde bayanlar için spor salonu, Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağı Eğitim Merkezi, Badem ve diyetisyen hizmetlerinin de verileceği Mudanya Aile Destek Merkezi'nde kaba inşaat büyük ölçüde tamamlandı. İnce işçilikler ile elektrik ve mekanik imalatlar devam ederken, çalışmaların temmuz ayı sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Değer katacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ana Kucağı ve BUSMEK'in toplumun tüm kesimlerine hitap etmesi nedeniyle çok önemli iki hizmet olduğunu belirterek, bu hizmetlerin Mudanya'da da yeni bina ile en güzel şekilde sunulacağını söyledi. Aile Destek Merkezi'nin özellikle çocuklar, gençler ve kadınlar tarafından yoğun olarak kullanılacağını ifade eden Başkan Aktaş, "Burada hanımlarımız fitness salonundan diyetisyen bölümüne varana kadar tüm hizmetleri ücretsiz alacak. Yine hem ana kucağımız hem de BUSMEK ile Mudanya'nın sosyal hayatına değer katacak. Şu an kaba inşaat büyük ölçüde tamamlandı. İnşallah temmuz sonuna kadar bitirip, açmayı hedefliyoruz. Mudanya Aile Destek Merkezimiz şimdiden ilçemize hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Mudanya'ya Aile Destek Merkezi
Mudanya'ya Aile Destek Merkezi
Mudanya'ya Aile Destek Merkezi
Mudanya'ya Aile Destek Merkezi
Mudanya'ya Aile Destek Merkezi
Mudanya'ya Aile Destek Merkezi

YORUMLAR
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Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, İnşaat, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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