Mudanya'ya Girit'ten iki yeni kardeş şehir - Son Dakika
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Mudanya'ya Girit'ten iki yeni kardeş şehir

17.03.2022 10:29
Mudanya'ya Girit'ten iki yeni kardeş şehir

Mudanya Belediyesi, Yunanistan'ın Girit Adası'ndan Kandiye ve Minoas-Pediada kenti ile kardeş şehir oluyor.

Mudanya Belediyesi, Yunanistan'ın Girit Adası'ndan Kandiye ve Minoas-Pediada kenti ile kardeş şehir oluyor.

Mudanya'nın tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle pek çok farklı değeri bir arada yaşayan, dünyanın en güzel kentlerinden biri olduğuna vurgu yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, mevkidaşları Kandiye Belediye Başkanı Vasilios Lamprinos ile Minoas-Pediada Belediye Başkanı Manolis Fragakis'a kardeşlik mektubu gönderdi. Kentlerin kültürlerini, tarihini ve vizyonunu karşılıklı projeler geliştirerek paylaşmak üzere kardeş şehir protokolü için resmi işlemleri başlattıklarını belirten Başkan Türkyılmaz, "Mudanya'mız tarihi boyunca çeşitli kültürlerin bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşadığı bir yer olurken, son yüz yıla baktığımızda Mudanya Mütarekesi sayesinde barış ve kardeşlikle anılıyor. O dönemde Mudanya'da atılan barış adımları, bugün 'Barışın ve Kardeşliğin Başkenti' sloganımızı güçlendiriyor. Her bir sokağında huzur, sevgi ve mutluluk rüzgarı esen Mudanya'mızın yeni kardeş kentleri her iki ülke halkına hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA

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Mudanya Belediyesi, Girit Adası, Yunanistan, Mudanya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mudanya'ya Girit'ten iki yeni kardeş şehir - Son Dakika


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