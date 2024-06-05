Mudurnu'da 4. sınıf öğrencilerinin mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşandı - Son Dakika
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Yerel

Mudurnu'da 4. sınıf öğrencilerinin mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen 4. sınıf öğrencilerinin mezuniyet töreninde, öğrencilerin okudukları veda mesajları velileri duygulandırdı. Tören sırasında aileler ve öğrenciler gözyaşlarına boğuldu. Mezuniyet töreninde pasta kesilerek, kepler havaya fırlatıldı.

05.06.2024 11:53
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 4'üncü sınıf öğrencilerinin mezuniyet töreninde veliler ve öğrenciler duygusal anlar yaşadı. Öğrenciler tarafından okunan veda mesajları programa katılan velileri ağlattı.

Mudurnu Dumlupınar İlkokulu 4-C sınıfı mezuniyet töreni hazırladı. İlkokul öğretmeni Hacer Ekim tarafından hazırlanan veda töreni, tarihi Tekkeliler Konağında yapıldı. 22 öğrencinin katıldığı mezuniyete aileler de katıldı. 4'üncü sınıftan 5'inci sınıfa geçmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, hazırladıkları veda yazılarını okudu. Öğrencilerin aileleri veda yazılarının ardından gözyaşlarına boğuldu. Duygusal anların yaşandığı mezuniyet töreninde öğrenciler de gözyaşlarını tutamadı. Veda mesajlarının ardından pasta kesilerek, kepler havaya fırlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudurnu'da 4. sınıf öğrencilerinin mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşandı - Son Dakika

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