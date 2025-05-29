Mudurnu\'da El Sanatları ve Giyim Kursları Tamamlandı, Ürünler Sergilendi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen el sanatları ve giyim kurslarını tamamlayan maharetli kadınlar, 5 aylık emeğin sonucunda ürünlerini sergiye çıkardı.

Mudurnu Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen serginin açılışı Mudurnu Belediye Başkanı'nın oğlu, Halk Eğitim Müdürü Cemali Özlü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Subaşı tarafından yapıldı. El sanatları alanında 14, giyim alanında ise 10 kursiyer, yaklaşık 5 ay önce başlayan kursu başarıyla tamamlayarak sergide yer aldı. Sergide tel kırma, çatkı, bindallı, üç etek, el çantası gibi birçok el emeği ürün yer aldı. Özellikle kahve sunumlarında kullanılan tel kırma ürünler ziyaretçilerin ilgisini çekti. Tel kırma yapan bir kursiyer, bu sanatın nasıl yapıldığını uygulamalı olarak anlattı.

Kursiyer Elif Şahin, "Başta pantolon ve etekle başladık. Acemiliklerini atsınlar diye. Ondan sonra herkes kendi beğendiği modeli çalışmaya başladı" dedi. - BOLU