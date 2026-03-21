Mudurnu\'da Geleneksel Bayram Yemeği

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Örencik köyünde, geleneksel hale gelen bayram yemeği bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Köyde bulunan Yukarı ve Aşağı Mahalle sakinleri, bayram vesilesiyle aynı sofrada buluştu. Toplam 110 hanenin bulunduğu köyde düzenlenen organizasyonda, 75 kilo bulgur ve 50 kilo kuşbaşı et kullanılarak hazırlanan yemekler köy halkına ikram edildi. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bayram yemeği, köy sakinleri arasındaki dayanışmayı güçlendirirken, bayram coşkusunu da arttırıyor. - BOLU