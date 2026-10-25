Mudurnu\'da İl Özel İdaresi ekipleri 7,2 kilometrelik asfalt çalışması yürütüyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde köy yollarının ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen asfalt ve yol temel çalışmaları devam ediyor.

Bolu İl Özel İdaresi ekiplerince Dedeler-Cuma Köyü Grup Yolu'nda 7,2 kilometrelik güzergahta bitümlü sıcak karışım asfalt çalışması yürütülüyor. Pelitözü Grup Yolu'nda ise 4 kilometrelik güzergahta plent-miks temel çalışmaları tamamlandı.

İlçedeki altyapı yatırımları kapsamında Mudurnu İlçe Özel İdaresi şantiyesinde de 16 araç kapasiteli sundurma alanının yapımı sürüyor.

Mudurnu Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, İl Genel Meclisi üyeleri Vedat Özkan ve Mehmet Karaca ile saha sorumlularının katılımıyla gerçekleştirilen incelemelerde ise devam eden ve tamamlanan projelerin son durumu değerlendirildi.