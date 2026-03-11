Mudurnu'da Öğrenciler Sahur Davulculuğu Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mudurnu'da Öğrenciler Sahur Davulculuğu Yapıyor

Mudurnu\'da Öğrenciler Sahur Davulculuğu Yapıyor
11.03.2026 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudurnu'daki İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Ramazan'da mahalleleri dolaşarak sahuru uyandırıyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Ramazan geleneklerini yaşatmak amacıyla sahur vakitlerinde mahalle mahalle dolaşarak vatandaşları davul ve manilerle uyandırıyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler, geleneksel sahur davulculuğunu yaşatmak için sokak sokak dolaşıyor. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan davulculuk geleneğini sürdüren öğrenciler, söyledikleri manilerle vatandaşları sahura kaldırıyor.

"Bahşişleri bol bol hazırlayın"

Ramazan ayında sahur vakitlerinde davulculuk yapan Berkay Yılmaz, Mudurnu halkına bahşişleri bol bol hazırlanmasını istediğini belirterek, "Sahur güzel geçiyor. Bu, her sene yaptığımız bir program. Eski Ramazan günlerini gençler olarak yaşatmaya çalışıyoruz. Tabi bakanlığımızın izinleriyle elimizden geleni yapıyoruz. Önümüzdeki Ramazan'a duyurulur, bahşişleri bol bol hazırlayın, bu ramazan kesat geçiyor işler" dedi.

"Bu Ramazan da gençlerimizle beraber çıktık"

Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin okul müdürü Yahya Ateş, eski ramazan günlerini yaşatmaya çalıştıklarını aktararak, "Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak her sene Ramazan'ı dolu dolu yaşamaya çalışıyoruz. Bu Ramazan da gençlerimizle beraber çıktık. Mudurnu halkını sahura uyandırıyoruz. Davulcularımızla, manilerimizle eski Ramazanları Mudurnu halkına yaşatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudurnu'da Öğrenciler Sahur Davulculuğu Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İranlı kadın futbolcular ülkelerinden kaçtı: İşte sığındıkları ülke İranlı kadın futbolcular ülkelerinden kaçtı: İşte sığındıkları ülke
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına hayati uyarı İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı
Sermin’i öldüren kocasından pes dedirten sözler: Öldüğünü bilsem... Sermin'i öldüren kocasından pes dedirten sözler: Öldüğünü bilsem...
APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza

09:11
Galatasaray tarih yazıyor UEFA ülke puanı güncellendi işte Türkiye’nin sıralaması
Galatasaray tarih yazıyor! UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması
09:07
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
08:44
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
07:43
ABD’li Witkoff’tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke
ABD'li Witkoff'tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke
07:35
ABD’den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
07:25
Bakanlık harekete geçti Plastik çatal, kaşık, pipet tarih oluyor
Bakanlık harekete geçti! Plastik çatal, kaşık, pipet tarih oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 09:17:37. #7.12#
SON DAKİKA: Mudurnu'da Öğrenciler Sahur Davulculuğu Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.