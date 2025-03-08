Mudurnu\'nun Emektar Kadınları Sokakları Temizliyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çalışan iki emektar kadın, her gün yolları ve caddeleri süpürerek kazandığı ekmek paralarıyla evin geçimine katkı sağlıyor.

Mudurnu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan 3 çocuk annesi 65 yaşındaki Fatma Göktürk ve 2 çocuk annesi 64 yaşındaki Cennet Durakçı, her sabah 07.00'de işe başlayarak sokakları, caddeleri ve parkları süpürüyor. 3 yıldır kar, güneş, yağmur, çamur demeden ilçenin sokaklarını güzelleştirmek için tüm özverileriyle sokak sokak çalışan emektar kadınlar, kazandıkları parayla, evin geçimine katkı sağlıyor.

"Çalışmazsak para yok"

Çocukları için çalıştıklarını belirten Cennet Durakçı, "Çoluğumuza, çocuğumuza kazanıp gönderiyoruz. Onlar için çalışıyoruz. Çalışmazsak para yok" dedi.

"'Kadın eli değdiği belli oldu' diyorlar"

Çalışmayı çok sevdiğini söyleyen Fatma Göktürk, "Çalışınca mutlu oluyoruz. Meslek zor değil, yapan işin çok kolay. Bizim işimiz temizlik. Vatandaşlar bizi gördüklerinde, 'Allah razı olsun, çok temiz olmuş her yer, kadın eli değdiği belli oldu,' diyorlar" ifadelerini kullandı. - BOLU