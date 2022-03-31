Müftü Akyol'dan esnafa Ramazan ziyareti - Son Dakika
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Müftü Akyol'dan esnafa Ramazan ziyareti

31.03.2022 09:53
Müftü Akyol'dan esnafa Ramazan ziyareti

Hisarcık İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, ilçe esnafını ziyaret ederek Ramazan Şerif ayında gerçekleştirilecek faaliyet hakkında bilgiler verdi.

Hisarcık İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, ilçe esnafını ziyaret ederek Ramazan Şerif ayında gerçekleştirilecek faaliyet hakkında bilgiler verdi.

Müftü Sebahattin Akyol İlçe Vaizi Bilal Aydoğdu ile birlikte ilçedeki esnafları ziyaret etti ve yaklaşan mübarek Ramazan Şerif ayında gerçekleştirilecek faaliyet hakkında bilgiler verdi.

Müftü Akyol, iki yıl aradan sonra cemaatle teravih namazı kılınacağını ve tüm camilerde erkeklere ve kadınlara mukabele okunacağı müjdesini verdi. - KÜTAHYA

Müftü Akyol'dan esnafa Ramazan ziyareti
Müftü Akyol'dan esnafa Ramazan ziyareti

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Hisarcık, Müftü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müftü Akyol'dan esnafa Ramazan ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müftü Akyol'dan esnafa Ramazan ziyareti - Son Dakika
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