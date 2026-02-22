Müftü Altunbaş Mayıslar Mahallesi\'nde İftar Açtı

Eskşehir Sarıcakaya İlçe Müftüsü Mesut Altunbaş, Mayıslar Mahallesi sakinleriyle iftar sofrasında bir araya gelerek Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı.

Sarıcakaya İlçe Müftüsü Mesut Altunbaş, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen mahalle buluşmaları kapsamında Mayıslar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle birlikte iftarını açan Müftü Altunbaş, yemeğin ardından Mayıslar Yeni Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı. Cemaate hitap ederek Ramazan ayının manevi iklimi üzerine bir sohbet gerçekleştiren Altunbaş, sohbetin akabinde teravih namazını kıldırdı. Program sonunda mahalle halkına ilgilerinden dolayı teşekkür eden Altunbaş, ev sahipliği ve gayretleri için cami imamı Oğuzhan İnan'a şükranlarını sunarak mahalleden ayrıldı. - ESKİŞEHİR