Müftü Mehmet Taştan göreve başladı - Son Dakika
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Müftü Mehmet Taştan göreve başladı

27.06.2022 18:12
Müftü Mehmet Taştan göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle Şırnak'tan Adıyaman'a atanan Müftü Mehmet Taştan göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle Şırnak'tan Adıyaman'a atanan Müftü Mehmet Taştan göreve başladı.

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Adana İl Müftülüğüne, Şırnak İl Müftüsü Mehmet Taştan ise Adıyaman'a atandı.

Atama kararının ardından Mehmet Taştan, Adıyaman'da göreve başladı. Müftü Mehmet Taştan, çiçeklerle karşılandı.

Müftü Mehmet Taştan, karşılama sonrasında müftü yardımcıları ve Müftülük görevlileriyle ilk toplantısını yaptı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Mehmet Taştan, Adıyaman, Şırnak, Müftü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Müftü Mehmet Taştan göreve başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müftü Mehmet Taştan göreve başladı - Son Dakika
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