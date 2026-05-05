Müftü Şafak Kırıkhan\'da Eğitim Buluşması Gerçekleştirdi

Hatay İl Müftüsü Necati Şafak, Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirdiği program kapsamında eğitim ve istişare buluşması gerçekleştirdi.

Program çerçevesinde Beyazid-i Bestami Hafızlık Kız Kur'an Kursu ile 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret eden İl Müftüsü Şafak, öğrencilerle yakından ilgilenerek yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Ziyaretlerin ardından Kur'an kursu öğreticileriyle istişare toplantısı gerçekleştiren Şafak, eğitim süreçlerini değerlendirerek sahada karşılaşılan konular üzerine görüş alışverişinde bulundu. Din eğitiminin önemine dikkat çeken Şafak, öğreticilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Program kapsamında ayrıca İl Müftüsü Necati Şafak ile Kırıkhan İlçe Müftüsü Mehmet Altunal, vefat eden hafız Ahmet Göde'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak merhum için dualar edildi. - HATAY