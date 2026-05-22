Müftü Topal\'dan Anamur Ziyareti

Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal, Anamur'da gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında 4-6 yaş Kur'an kursu yıl sonu etkinlikleri, ihtiyaç odaklı Kur'an kursları programı ve din görevlileriyle personel toplantısına katıldı.

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan ile birlikte ilçede çeşitli programlara iştirak eden İl Müftüsü Topal, ilk olarak Anamur İlçe Müftülüğüne bağlı Yunus Emre, Hamdi Müberra Mert ve Değirmencikburnu Camii 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin hazırladığı yıl sonu etkinliklerinde minik öğrencilerle bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, şiirler, hadis sunumları ve drama gösterilerinin yer aldığı etkinliklerde öğrenciler yıl boyunca öğrendiklerini sergiledi. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği programlarda duygu dolu anlar yaşanırken, çocukların sahne performansları büyük beğeni topladı.

Programda konuşan İl Müftüsü Mustafa Topal, erken yaşta verilen manevi eğitimin çocukların karakter gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Topal, küçük yaşlarda çocuklara kazandırılan Allah, Kur'an ve Peygamber sevgisinin hayat boyunca yol gösterici olacağını ifade etti.

Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çeken Topal, 4-6 yaş Kur'an kurslarında sadece dini bilgi değil aynı zamanda değerler eğitimi de verildiğini kaydetti.

Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, veliler çocuklarının manevi değerlerle yetişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İl Müftüsü Topal daha sonra Anamur İlçe Müftülüğü tarafından Marulyalı Camii'nde düzenlenen İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları yıl sonu programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, yetişkinlere yönelik düzenlenen kursların önemine değinen Topal, vatandaşların Kur'an-ı Kerim'i doğru okumayı ve dini bilgileri güvenilir kaynaklardan öğrenmeyi bu kurslar sayesinde sürdürdüğünü söyledi.

Program kapsamında din görevlileriyle personel toplantısında da bir araya gelen Topal, cami ve Kur'an kurslarının toplum için önemli manevi merkezler olduğunu ifade etti. Din görevlilerine hitap eden Topal, vatandaşların din görevlilerini örnek aldığını belirterek, toplumdaki güven duygusunun korunmasının önemine vurgu yaptı.

Toplantıda yaz aylarında artan orman yangınlarına da dikkat çeken Topal, camilerde ve Kur'an kurslarında vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesinin faydalı olacağını ifade etti.

Anamur'daki ziyaret programı, yapılan dualar ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - MERSİN