Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kuruluşlarda gece denetimi yaptı

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, kent genelinde hizmet veren huzurevleri ve özel bakım merkezlerine yönelik gece denetimleri gerçekleştirildi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kuruluşlarda sunulan hizmetlerin niteliği, hizmet alan vatandaşların bakım ve gözetim süreçleri ile gece boyunca yürütülen iş ve işlemler değerlendirildi.

Denetimler kapsamında, huzurevleri ve özel bakım merkezlerinde gece saatlerinde sunulan hizmetlerin işleyişi ele alınırken, vatandaşların bakım ve gözetim süreçlerine ilişkin uygulamalar da incelendi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerle, kent genelinde hizmet veren kuruluşlardaki bakım ve gözetim süreçlerinin değerlendirilmesi amaçlandı.