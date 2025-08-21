Muğla Belediyesi Sosyal Yardımları Yüzde 73,88 Artırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ekonomik şartların vatandaşlar üzerindeki etkilerini hafifletmek amacıyla sosyal yardım kalemlerinde önemli artışlar gerçekleştirdi. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verileri dikkate alınarak yapılan düzenlemelerle birçok yardım kaleminde yüzde 73,88 artış sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaşlılara, öğrencilere, emeklilere, ihtiyaç sahiplerine ve çocuk sahibi ailelere yönelik sosyal yardımlarda kayda değer düzenlemelere gitti. Bu kapsamda hanelere yapılan destek ödemeleri, emeklilere sağlanan destek, "Hoş Geldin Bebek" desteği ve "Kara Kış" yardımı, ENAG verileri doğrultusunda yaklaşık yüzde 70-75 oranında artırıldı.

Öğrenci ve Velilerin Yüzünü Güldüren Artış

Eğitim alanındaki desteklerde de önemli artışlar yapıldı. İlköğretim öğrencilerine verilen kırtasiye desteği, lise öğrencilerine yönelik destekler, üniversite öğrencilerine sağlanan dönemlik katkılar ile okul kıyafeti ve beslenme desteği, yeni düzenlemeyle birlikte ortalama yüzde 70'in üzerinde artırıldı.

Başkan Aras, "Vatandaşlarımızın Yaşam Mücadelesine Katkı Sağlamayı Sürdüreceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yapılan artışlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Yaşanan ekonomik zorluklar karşısında vatandaşlarımızın yanında olmak en temel görevimizdir. Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla emeklilerimizin, öğrencilerimizin, yaşlılarımızın, ihtiyaç sahibi ailelerimizin ve çocuklarımızın yaşamına destek olmayı sürdürüyoruz. Sosyal yardımlardaki artışlarla vatandaşlarımızın yaşam mücadelesine katkı sağlamayı ve gelecek nesillerin daha güvenli bir ortamda yetişmesine destek olmayı amaçlıyoruz" - MUĞLA