Muğla BİLSEM, Kadınlar Gününü Bilimsel İçerikli Programla Kutladı - Son Dakika
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Muğla BİLSEM, Kadınlar Gününü Bilimsel İçerikli Programla Kutladı

Muğla BİLSEM, Kadınlar Gününü Bilimsel İçerikli Programla Kutladı

Muğla'da faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), özel yetenekli öğrencilere yönelik olarak kadınlar gününü kutladı. Felsefe öğretmeni Gözde Gürdal tarafından düzenlenen atölyede kadın algısı, bilimde kadınlar STEM ve kız çocukları temaları ele alındı. Etkinlikte uygulamalı STEM etkinlikleri yapılarak katılımcılar keyifli vakit geçirdi. BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci, öğretmenin farkındalık oluşturan etkinliği için tebriklerini iletti ve kız çocuklarının STEM alanlarında kariyer yapmalarının önemine vurgu yaptı.

10.03.2024 00:43  Güncelleme: 00:48
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Muğla'da özel yetenekli öğrencilere yönelik faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bilimsel içerikli bir programla kadınlar gününü kutladı.

Felsefe öğretmeni Gözde Gürdal tarafından 'Kadın Felsefe ve STEM' ismiyle düzenlenen atölyeye kız öğrenciler, veliler ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden kız öğrenciler katıldı. Atölye kapsamında geçmişten günümüze kadın algısı, bilimde kadınlar STEM ve kız çocukları temaları ele alındı. Eğitim sonunda uygulamalı STEM etkinlikleri yapan katılımcılar keyifli vakit geçirdiler.

Etkinlik hakkında bir paylaşım yapan BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci, "Bu yıl Scientix STEM Keşif Kampanyası ile kadınlar gününü aynı etkinlikte harmanlayarak farkındalık oluşturan öğretmenimizi kutlarım. Özellikle kız çocuklarının STEM alanlarında kariyer yapmaları çok önemli. Bu kapsamda öğrencilerin, velilerin ve öğretmen adaylarının uygulamalı olarak bilgilendirilmesi bu alana ilgiyi artıracaktır" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla BİLSEM, Kadınlar Gününü Bilimsel İçerikli Programla Kutladı - Son Dakika

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