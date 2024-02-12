Muğla Bodrum\'da Etkili Olan Fırtına Feribot Seferlerini İptal Etti

Muğla Bodrum'da etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına sebebiyle Bodrum- İstanköy arası feribot seferleri yapılamadı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı ile birlikte güney bölgelerinde etkili olmak üzere fırtına uyarısı yaptı. Bodrum'da dün etkili olan kuvvetli rüzgar, akşam saatlerinde fırtınaya döndü. Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına sebebiyle balıkçılara denize açılmayın uyarısı yapıldı. İlçenin güney sahillerine vuran dalgaların boyu 3 metreyi aştı. Bodrum ile Yunanistan'ın İstanköy Adası arasında yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. Fırtınanın, akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi. - MUĞLA
Milli halterci Gamze Altun, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.
İbrahim Keloğlan isimli kişinin İstanbul'daki bir sitenin asansörüne giren kediyi tekmeleyerek öldürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Olaydan sonra yakalanıp hakkında dava açılan Keloğlan, 1 yıl 3 ay ceza aldı ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Keloğlan hakkında verilen karar hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Sosyal medyadan karara tepki gösteren birçok kişi "İbrahim Keloğlan tutuklansın" diyerek kampanya başlattı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda yarışan milli halterci Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Cansu, bu başarısıyla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Sarıyer'de Belgrad Ormanı'nda avlanan bir grup avcı, çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu. Cesedin kimliği belirlenemeyince Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgası davasında 10 yıl hapis cezası alan firari V.O., jandarma ekiplerinin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu saklandığı samanlıkta olaydan 5 yıl sonra yakalandı.
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