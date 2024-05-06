Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a Ukrayna Konsolosundan Ziyaret - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a Ukrayna Konsolosundan Ziyaret

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras\'a Ukrayna Konsolosundan Ziyaret

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ukrayna Antalya konsolosu Oleksandr Voronin'i ağırladı. Ziyarette, Ukrayna vatandaşlarının tercih ettiği Muğla'nın önemi ve Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen çocuklar için rehabilitasyon merkezi kurulması konuşuldu.

06.05.2024 14:09  Güncelleme: 14:12
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31 Mart Yerel seçimlerinden sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a tebrik ziyaretleri devam ediyor. Ukrayna Antalya konsolosu Oleksandr Voronin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti ve yeni süreçte bölgede bulunan Ukrayna vatandaşlarının çokluğu sebebiyle bölgesel işbirliği, ortak çalışmalarının yapılabileceği konuları konuşuldu.

Ukrayna Antalya konsolosu Oleksandr Voronin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyarette Ukraynalı birçok vatandaşın yaşamak ve tatil yapmak için Muğla'yı tercih ettiğini, kültürel ve tarihi olarak iki ülkenin birbirine yakın olduğunu söyledi. Rusya ile süren savaş nedeniyle Ukrayna'da savaştan etkilenen çocuklar için neler yapılabileceği konusu da ziyarette gündeme geldi ve çocuklar için rehabilitasyon merkezi kurulması üzerinde duruldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta Ukrayna Antalya konsolosu Oleksandr Voronin'in ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün "Yurtta Barış, Dünya'da Barış" sözünü hatırlatarak bir an önce Rusya- Ukrayna savaşının sona ermesini, bölgede barışın hakim olması gerektiğini söyledi. Muğla'da ikamet eden ya da tatile gelen Ukraynalı vatandaşların kendileri için çok kıymetli olduğunu, hepsinin hemşehrileri olduğunu belirten Başkan Aras, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir Dış İlişkiler birimi kurulacağını, bu birimin tüm yabancı uyruklu dostların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapacağını sözlerine ekledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a Ukrayna Konsolosundan Ziyaret - Son Dakika

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