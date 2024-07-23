Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü\'nü Kutladı

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; "24 Temmuz 1908 basın tarihimizin dönüm noktasıdır. 116 yıl önce basında sansürün ilk kez kaldırıldığı bu an sansür memurlarının gazetelere sokulmadığı, gazetelerin 32 yıldır ilk kez özgür basıldığı günün tarihidir. Yıllarca süren ağır sansür süreci ve istibdat dönemi sona ermiş, 24 Temmuz Basın Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Ancak bir yandan da memleketimizde sansür başka aracılarla, farklı biçimlerde sürmeye devam etmiştir. Bu sebeple, Basın Bayramı olarak kutlayacağımız günlere değin, Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü olarak anılmaktadır.

"Basının özgürleşmesi, hepimizin özgürleşmesinin anahtarıdır"

Halkın doğru ve tarafsız haber alması için mücadele eden gazetecilerin demokrasilerin olmazsa olmazı olduğunu söyleyen Başkan Aras; "Basının özgürleşmesi, hepimizin özgürleşmesinin anahtarıdır. Diğer yandan, doğru haberlerle kamuoyunu bilgilendirmek de gazetecilerin temel sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun uğruna ömür vermiş nice gazetecilerimiz vardır: Uğur Mumcular, Abdi İpekçiler, Metin Göktepeler hepsini minnetle anıyorum. Çağdaş, özgür ve aydınlık yarınlar için kalemi özgür, kendi özgür basın emekçileriyle; Basın Bayramı olarak kutladığımız 24 Temmuzlar temenni ediyorum. Hepimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerine kulak vermeye davet ediyorum: "Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir" dedi. - MUĞLA