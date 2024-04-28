Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Göreve Başladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Göreve Başladı

Muğla Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Ahmet Aras'ın göreve başlaması nedeniyle Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu ve ilçe temsilcileri 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği ve Ege Gazeteciler Federasyonu Başkanı Cem Kaytan, Aras'ın projelerini takip edeceklerini belirtti.

28.04.2024 11:12  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Ahmet Aras'ın göreve başlaması nedeniyle Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu ve ilçe temsilcileri 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği ve Ege Gazeteciler Federasyonu Başkanı Cem Kaytan, "Muğla olarak seviyeli ve sakin bir seçimi geride bıraktık. Bu süreçte Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından başta siz olmak üzere Muğla'nın gelişmesi ve Muğlalıların daha refah bir yaşam seviyesine ulaşması için projeler ortaya koydunuz. Demokrasinin gereği herkes aday olabilir ama bir kişi seçilecekti. Seçmen tercihini sizden yana kullandı. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte Muğla basını olarak sizlerin çalışmalarını yakından takip edeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da 5 yıl görev yaptığım süreçte Bodrum basını ile kurdukları iyi ilişkilerin bundan sonra tüm Muğla genelinde de aynı düşünce içinde sürdüreceklerini açıkladı. Başkan Aras, "Muğla çok özel bir il. Bu ilin Büyükşehir Belediye Başkanı olma gibi bir onur, 31 Mart tarihinde vatandaşlarımız tarafından bize layık görüldü. Turizmi ile tarımı ile çevresiyle toplumun her kesimiyle barışık, 13 ilçemizi a partili, b partili ayrımı yapmadan hizmet edeceğim. Bu konuda seçim çalışmalarında da bunu sıklıkla dile getirdim. Artık şimdi Muğla'yı bir dünya kenti yapma zamanı" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ahmet Aras, Cem Kaytan, Muğla, Ege, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:40 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia Kurye cinayet sonrası “Görev tamam“ pozu vermiş Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia! Kurye cinayet sonrası "Görev tamam" pozu vermiş
10:28 İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye’nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum
08:24 Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü’nden beri işsiz Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü'nden beri işsiz
03:43 Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş
03:17 Binyamin Netanyahu’yu tutuklanma endişesi bastı Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor Binyamin Netanyahu'yu tutuklanma endişesi bastı! Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor
11:10 TikTok’taki rezaletler bitmiyor Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı TikTok'taki rezaletler bitmiyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı
10:43 Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı
08:53 Vekillerin 1 dakikası tehlikede Muhalefetten “Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz“ tepkisi Vekillerin 1 dakikası tehlikede! Muhalefetten "Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz" tepkisi
07:56 Brezilya’da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı Brezilya'da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı
04:47 Baraj göletinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı Baraj göletinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı
00:01 Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı
23:23 Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez
23:10 İsrail’de hükümet karıştı Netanyahu’yu tehdit ettiler İsrail'de hükümet karıştı! Netanyahu'yu tehdit ettiler
22:52 Adıyaman’da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu Adıyaman'da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 12:15:31. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement