Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Göreve Başladı

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31 Mart yerel seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Ahmet Aras'ın göreve başlaması nedeniyle Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu ve ilçe temsilcileri 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği ve Ege Gazeteciler Federasyonu Başkanı Cem Kaytan, "Muğla olarak seviyeli ve sakin bir seçimi geride bıraktık. Bu süreçte Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından başta siz olmak üzere Muğla'nın gelişmesi ve Muğlalıların daha refah bir yaşam seviyesine ulaşması için projeler ortaya koydunuz. Demokrasinin gereği herkes aday olabilir ama bir kişi seçilecekti. Seçmen tercihini sizden yana kullandı. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte Muğla basını olarak sizlerin çalışmalarını yakından takip edeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da 5 yıl görev yaptığım süreçte Bodrum basını ile kurdukları iyi ilişkilerin bundan sonra tüm Muğla genelinde de aynı düşünce içinde sürdüreceklerini açıkladı. Başkan Aras, "Muğla çok özel bir il. Bu ilin Büyükşehir Belediye Başkanı olma gibi bir onur, 31 Mart tarihinde vatandaşlarımız tarafından bize layık görüldü. Turizmi ile tarımı ile çevresiyle toplumun her kesimiyle barışık, 13 ilçemizi a partili, b partili ayrımı yapmadan hizmet edeceğim. Bu konuda seçim çalışmalarında da bunu sıklıkla dile getirdim. Artık şimdi Muğla'yı bir dünya kenti yapma zamanı" dedi. - MUĞLA