Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Marmaris'te İlçe Ziyaretlerine Başladı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Marmaris'te İlçe Ziyaretlerine Başladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile birlikte ilçede mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. İki başkan, kaçak yapılar, turizm, deniz yolu ulaşımı gibi konularda açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Marmaris-Fethiye arasında feribot seferlerinin başlayacağı ve Bozburun Yarımadası'ndaki su sıkıntısını giderecek projenin müjdesi verildi.

11.06.2024 13:18
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, koordinasyon içinde çalışılması amacıyla başlattığı ilçe ziyaretlerinde ilk durağı Marmaris oldu.

Başkan Aras Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yle birlikte ilçede Mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. Kameraların karşısına da geçen iki başkan kaçak yapılar, turizm, deniz yolu ulaşımı, Bozburun Yarımadası'nı suya kavuşturacak proje gibi önemli konularda açıklamalarda bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras haftanın ilk iş gününü Marmaris ve mahallelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlere ayırdı. Çamlı, Selimiye, Bozburun, Söğüt ve Bayır'da halk buluşmaları gerçekleştiren Başkan Aras'a Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de eşlik etti. Sabah saatlerinde Çamlı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan iki başkan Mahallelilerden gelen talep ve önerileri dinledi. Öte yandan bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili de mahalle sakinlerine bilgi verdi. Ardından Marmaris Belediyesi Hizmet Binası'na gelen Başkan Aras ve Başkan Ünlü burada bir basın toplantısı düzenleyerek, medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ortak yatırımların planlanması ve ilçeyle büyükşehir belediyelerinin koordinasyon içinde yol alması için ilçeleri ziyaret ettiklerini belirten Ahmet Aras açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ekonomide yaşanan sıkıntılar Belediyelerimizin de bütün finansal tablosunu bozdu. Personel maliyetleri de çok arttı. Artık belediyeler yatırım yapamaz hale geldi. Gelirler giderleri karşılayamıyor şu anda. Bu anlamda belediyeleri finansal olarak güçlendirmek gerekiyor. Özellikle bizim gibi yaz ve kış nüfusu çok değişken olan belediyeler için 'kent vergisi' gibi, motorlu taşıtlar vergisinin bir bölümünün belediyelere bırakılması gibi önerilerimiz oldu ama maalesef bunların hiç biri dikkate alınmadı. Bizim için büyük küçük şehir ayrımı yok. Zorlanan belediyelerimiz olursa tabi ki destekçisi olacağız" ifadesini kullandı.

Dere yataklarının temizliğiyle ilgili konuşan Belediye Başkanı Acar Ünlü ise "Biz de ilçe belediyesi büyükşehir belediyesi ayrımı yapmadan çalışıyor, daha iyi hizmet için güçlerimizi birleştiriyoruz. Önemli olan vatandaşlarımızın memnuniyeti. Biz dere etraflarının bakımı, korkulukların bakımı ve boyanması, yatakların temizlenmesi gibi çalışmalara başladık. Ama takdir edersiniz ki hepsinin bir anda temizlenmesi mümkün değil. Dere yataklarında sırayla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu da insan gücüyle olduğu için tabi ki bir süre alıyor. Makine ekipman, personel tüm güçlerimizi birleştirdik. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlılık bekliyoruz"

Muğla BŞB Başkanı Ahmet Aras konuşmasında bölgeyi çok yakından ilgilendiren iki yeni gelişmenin de müjdesini verdi. 1 Temmuz Kabotaj Bayramı itibariyle Marmaris Fethiye arasında günde 3 kere feribot seferlerinin başlayacağını belirten Aras, söz konusu seferlerin karayolu yolculuğu süresini 3'te 1 oranında kısaltacağını ifade etti. Öte yandan bir süredir çalışmaları devam eden, Bozburun Yarımadasındaki su sıkıntısını giderecek projeye de değinen Aras Başkan "Bugün itibariyle Turunç mahallemizdeki su deposuna su ulaştı. Bundan sonraki süreçte amacımız 15 Temmuz'a kadar Bozburun Mahallemize suyu ulaştırmak. Suyun kullanımı arttıkça oluşacak atık suları da her mahallemizde MUSKİ öncülüğünde projeler geliştirerek ve finansal kaynak belirleyerek bertaraf edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Aras ve Başkan Ünlü'nün ziyaret programı Selimiye, Bozburun, Söğüt ve Bayır'daki halk buluşmalarıyla devam etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Marmaris'te İlçe Ziyaretlerine Başladı - Son Dakika

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