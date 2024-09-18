Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras\'tan Gaziler Günü Mesajı

Yerel

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 19 Eylül Gaziler Günü için bir mesaj yayımladı.

Vatan toprakları için canını hiçe sayan gazilerin fedakarlığın, cesaretin simgesi olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkomutan Atatürk önderliğinde nice zaferler kazanarak bu toprakları vatan yapan ölümsüz kahramanları, Mustafa Kemal'in askerlerini şükran ve rahmetle andığını, yaşayan gazilerin de önünde saygıyla eğildiğini belirtti.

Başkan Aras; "Bugün, tarihin bizlere emanet ettiği en değerli miraslardan biri olan Gaziler Günü'nü bir kez daha idrak ediyoruz. 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi; Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik Unvanı ve Mareşallik Rütbesi vererek, ona olan saygımızı ölümsüzleştirmiştir. Bu anlamlı gün, bir anmanın ötesinde bu topraklarda özgürlüğün bedelinin ne denli büyük ve ağır olduğunu hatırlamamız gereken bir dönüm noktasıdır. Gazilerimiz, tarihin sayfalarına destansı öykülerle kazınmış fedakarlığın, cesaretin ve vatan sevgisinin gerçek simgeleridir. Onların mücadelesi bir coğrafyayı savunmanın ötesine geçerek; insanlık onurunu korumanın, bağımsızlık iradesini kuşaktan kuşağa aktarmanın timsalidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" derken, milletimin karakterinde asırlardır var olan mücadele ruhunu özetlemiştir. Onun ışığında, Cumhuriyetimiz hala mazlumların umudu; çağdaş, demokratik, laik bir ülkenin asli yoludur. Cumhuriyetimizin geleceği, geçmişin fedakarlıklarıyla yoğrulmuştur. Bu gerçeği unutmadan, Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyeti korumak, Cumhuriyetimizi daha da ileri taşımak bir ideal değil, bir zorunluluktur. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; Gaziler Günü'nü yürekten kutluyorum. Onlara, ancak emanet ettikleri bu vatanı koruyarak ve Cumhuriyetin ışığını sonsuza dek yaşatarak layık olabiliriz" dedi. - MUĞLA