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Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında 2 bin 621 kişiye 6 bin 987 hasta nakli hizmeti verdi - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında 2 bin 621 kişiye 6 bin 987 hasta nakli hizmeti verdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında yaptığı çalışmalar kapsamında 2023 yılında Muğla genelinde 2 bin 621 kişiye 6 bin 987 defa hasta nakli hizmeti sağladı. Belediye, Muğla'daki hasta nakillerinin yaklaşık yüzde 70'ini karşıladı. Bu hizmet kapsamında 24 sağlık personeli, 12 hasta nakil ambulansı ve bir hasta nakil aracı kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılından bu yana toplamda 62 bin 321 hasta nakli gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında 2 bin 621 kişiye 6 bin 987 hasta nakli hizmeti verdi
13.01.2024 - 12:59,  Güncelleme: 13:00
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında il genelinde 2 bin 621 kişiye 6 bin 987 hasta nakli hizmeti verdi. Belediye, Muğla'daki hasta nakillerinin yaklaşık yüzde 70'ni karşıladı.

Sağlık alanında Muğla'ya birçok yenilik kazandıran ve vatandaşların yanında olmaya devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Hasta Nakil hizmetiyle vatandaşların evlerinden sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarından evlerine naklini gerçekleştiren ekipler, Muğla'da 2023 yılında yapılan yaklaşık 10 bin naklin 6 bin 987'sini gerçekleştirdi. 24 sağlık personeli, 12 hasta nakil ambulansı, bir hasta nakil aracı ile il genelinde vatandaşlara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Muğla'daki hasta nakillerinin yüzde 70'ini karşıladı.

2014 YILINDAN BUGÜNE KADAR 62 BİN 321 NAKİL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi hasta nakil ambulansı hizmeti ile yaşlı, yatağa bağımlı ve engelli vatandaşların evden sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarından eve nakillerini sağlıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılında 2 bin 621 kişiye 6 bin 987 defa, hizmete başladığı günden itibaren bugüne kadar ise 16 bin 302 kişiye 62 bin 321 defa hasta nakil hizmeti verildi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında 2 bin 621 kişiye 6 bin 987 hasta nakli hizmeti verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında 2 bin 621 kişiye 6 bin 987 hasta nakli hizmeti verdi - Son Dakika
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