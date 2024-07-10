Muğla Büyükşehir Belediyesi Can Dostlar İçin Mama Üretiyor

Yerel

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, can dostlar için kompost teknolojisi kullanarak bugüne kadar piyasa değeri 6 milyon TL olan 20 bin 217 kilogram mama üretti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden işletme onay belgeli Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi ile can dostlar için mama üretmeye devam ediyor. Sahip olduğu ISO ve HACCP belgeleri ile Türkiye genelinde yerel yönetimlerde işletme onay belgeli üçüncü, Muğla'da da tek olan tesis bugüne kadar piyasa değeri 6 milyon TL olan 20 bin 217 kilogram mama üretimi gerçekleştirerek, sokak hayvanları ve geçici hayvan bakımevinde bulunan can dostlara dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi, 2022 tarihinden bugüne mama üretimi gerçekleştirilen tesis sayesinde kilogram fiyatı yaklaşık 300 TL olan mamayı 14.78 TL'ye mal ediyor ve önemli bir tasarruf sağlıyor.