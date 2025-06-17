Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dolu Mağduru Üreticilere Gübre Desteği Sağlıyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dolu Mağduru Üreticilere Gübre Desteği Sağlıyor

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17.06.2025 02:58  Güncelleme: 03:02
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dolu Mağduru Üreticilere Gübre Desteği Sağlıyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Esençay Mahallesi'nde dolu yağışı nedeniyle zarar gören tarım üreticilerine gübre desteklemesi yaparak, hasar tespitinin ardından yaraları sarıyor. Uygulama ile bitkilerin verimliliği artırılacak.

Büyükşehir, dolu felaketinin yaralarını sarıyor

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe'nin Esençay Mahallesi'nde dolu yağışı nedeniyle zarara uğrayan üreticilere gübre desteklemesi yaparak yaralarını sarıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğal afetler karşısında zarar gören üreticilerin mağduriyetini en aza indirmek için destek çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Menteşe'nin Esençay Mahallesi'nde 29 Mayıs Cuma günü etkili olan yoğun dolu yağışının ardından, tarım alanlarında meydana gelen zararları en aza indirmek için üreticilere gübre desteklemesi yaptı.

Dolu sonrası bölgede hızlı bir şekilde zarar tespit çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, yaptığı incelemelerde 131 üreticiye ait yaklaşık 800 dekar tarım arazisinin doludan etkilendiğini belirledi.

Büyükşehir'den üreticiye nefes aldıran destek

Zarar gören bitkilerin iyileşme sürecini hızlandırmak, bitki stresini azaltmak ve verimliliği artırmak amacıyla aminoasit içerikli gübre desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, üreticilere verdiği bu destekle birlikte gübreleme çalışmalarına da başladı. Uygulamanın 2 hafta arayla, hasada 10 gün kalana kadar devam edeceği öğrenildi.

Üretici Mehmet Şahin: "Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden ekiplerimiz geldik, bakıldı, incelemelerde bulundu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Üreticinin yanında olduğundan dolayı" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Ziraat Mühendisi Serkan Yılmaz, "Bu mahallemizde bundan 10 gün evvel dolu zararı tespit edildi. Buna bağlı olarak bölgede çalışmalar yaptık. Ekiplerimiz zarar gören bitkilerin ne olduğuna dair çalışmalar yürüttü. Bu bitkiler tütün, zeytin ağaçları ve tahıl grubu bitkiler. Dolayısıyla zarar gören bitkilerin toparlanması için bir takım uygulamalar yapmak gerekiyordu. Uygulamalar içerisinde sıvı gübre uygulaması yapılmasına dair çalışmalar yürüttük. Bu süre zarfında bitkinin verimle ilgili daha kaliteli bir ürünü vermesine dair destek sağlanmış olacak" dedi.

Tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticinin emeğini korumak adına çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın bereketli topraklarında emek veren üreticilerin her zaman yanında olduklarını, dolu yağışı sonrası tarlaları zarar gören üreticilerin acil ihtiyaçlarına hızla cevap verdiklerini açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dolu Mağduru Üreticilere Gübre Desteği Sağlıyor - Son Dakika

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