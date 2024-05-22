Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelli Vatandaşlara Nakil Hizmeti Sunuyor

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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşlar için hayata geçirilen nakil hizmeti devam ediyor. Bu hizmet ile bireyler sosyal hayattaki ihtiyaçlarını karşılıyor ve sağlık hizmetlerine rahat ulaşabiliyor. Engelli nakil hizmetinden faydalanan Sadıka İlter; "Büyükşehir Belediyesinin engellilere yönelik projeleriyle nefes alabiliyoruz "dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlar için bütün imkanlarını seferber ederek, eğitimden ulaşıma, sağlıktan kültürel ve sosyal faaliyetlere kadar her alanda desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmaları, sosyal hayatta daha fazla yer alabilmeleri ve sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda farklı projeleri hayata geçiren büyükşehir ekipleri engelli nakil hizmeti ile vatandaşların birçok ihtiyacını karşılıyor. Büyükşehir Belediyesinden talepte bulunan engelli vatandaşlar, evlerinden alınarak istedikleri yere götürülüyor ve ev dışında olan zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor. İşlemleri biten vatandaşlar tekrar evlerine geri götürülüyor. 2015 yılında hizmete başlayan bu proje ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu güne kadar 1915 engelli vatandaşın 26 bin 400 kez naklini gerçekleştirdi.

Can; "Engelli nakil aracıyla pikniğe dahi gidiyoruz"

Caner Can engelli nakil hizmeti ile birçok farklı işini rahatlıkla halledebildiğini söylerken bu hizmetin engelliler için çok büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Can; "Engelli nakil aracından çok memnunum. Bir yere gideceğim zaman telefon açıyorum. Gelip alıyorlar. Pikniğe bile gideceğimiz zaman bir gün önceden söylüyoruz. Bizi alıp pikniğe götürüyorlar. Hastaneye gideceğim zaman götürüyorlar. Bankada işlerimiz olduğu zaman telefonla arıyoruz bankaya gidiyoruz sonra eve geri bırakıyorlar. Belediyenin bu hizmetinden çok memnunum" diye konuştu.

"Büyükşehir Belediyesinin engellilere yönelik projeleriyle nefes alabiliyoruz"

Büyükşehir Belediyesinin zihinsel engelli bireylere sunduğu kısa mola projesi ve engelli nakil hizmetinden faydalanan Sadıka İlter, çocuğunun özellikle kısa mola merkezine severek geldiğini burada zaman geçirdiği sürede çarşıda işlerini hallederek sosyalleştiğini vurguladı. İlter; "Kısa molanın bizlere çok büyük faydası var. Çocuğum buraya severek geliyor. O buraya geldiği zaman bende çarşıda işlerimi hallediyorum. Arkadaşlarımla kahve içip sohbet ediyorum. Çocuğun buradayken bende bir nefes alıyorum. Belediyenin engelli nakil aracı bizi evimizden alıyor. Gidecek olduğumuz yere gidiyoruz. Sonra tekrar bizi eve bırakıyorlar. Bu hizmetten bizde memnunuz çocuklarımızda memnun" dedi.

"Sosyal aktivitelere katılabiliyoruz"

Tuncay Dökmetaş "1995 yılından beri engelliyim. Engelli nakil aracı hizmeti bizim için adeta bulunmaz bir Bursa kumaşı. Hastaneye gidiyoruz, bankaya gidiyoruz. Sosyal aktivitelere katılıyoruz. Bu hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA