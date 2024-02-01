Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi\'ni 2023 yılında 5 bin 76 kişi ziyaret etti

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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin can dostlar için yaptığı ve Türkiye'nin sayılı barınaklarından birisi olan Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni 2023 yılında 5 bin 76 kişi, bugüne kadar da 24 bin 31 kişi ziyaret etti.

40 dönüm arazi üzerine kurulan ve doğal yaşam alanları ile Türkiye'nin en donanımlı barınaklarından birisi olan Geçici Hayvan Bakımevi aynı zamanda belirli saatler arası ziyaretçilerini ağırlıyor. Özellikle okulların ziyaret ettiği Geçici Hayvan Bakımevi'ne gelen öğrencilere uzman personel eşliğinde ilk kabul ünitesi, yavrulu anne bakım ünitesi, karantina ünitesi, muayene ünitesi, ameliyathane ünitesi, müşahede ünitesi, kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler, acil müdahale aracı ve doğal yaşam parkları gösteriliyor.

Sokak hayvanlarının en güzel şekilde ağırlandığı Geçici hayvan Bakımevine gelen misafirler burada can dostlarla bir araya gelmeye ve keyifli vakit geçirmeye devam ediyor. - MUĞLA