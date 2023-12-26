 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi Gökova Körfezi'nde Kıyı Temizliğini Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gökova Körfezi'nde Kıyı Temizliğini Tamamladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gökova Körfezi'nde araç yolu olmayan koylardaki kıyı temizliğini sezonun sona ermesiyle tamamladı. Ekipler 1 Ocak 2023 tarihinden bugüne kadar 40 bin 740 kg çöp topladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, kıyıları temiz tutmak ve gelecek nesillere daha mavi daha yeşil bir kent bırakmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gökova Körfezi\'nde Kıyı Temizliğini Tamamladı
26.12.2023 - 12:33,
Abone Ol

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gökova Körfezi'nde araç yolu olmayan koylardaki kıyı temizliğini sezonun sona ermesiyle tamamladı. Ekipler 1 Ocak 2023 tarihinden bugüne kadar 40 bin 740 kg çöp topladı.

Muğla'da mavi yolculuğun uğrak noktası olan Gökova Körfezi, turizm sezonunda yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, kıyıları temiz tutmak ve gelecek nesillere daha mavi daha yeşil bir kent bırakmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi teknelerden atık toplamanın yanı sıra dalgıçlarla deniz dibi temizliği ve koylarda çevre temizliği gerçekleştiriyor.

2014 YILINDAN BUGÜNE 215 BİN KG ÇÖP TOPLANDI

Gökova Körfezi'nde araç yolu olmayan koylarda Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri kıyı temizliği yaptı. Yatların uğrak yeri olan koylarda yapılan kıyı temizliğinde 1 Ocak 2023 tarihinden bugüne kadar 40 bin 740 kg çöp toplandı. Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana 215 bin 840 kg çöp topladı. Toplanan çöpler, çevreye zarar vermeden Muğla Büyükşehir Belediyesi katı atık tesislerinde bertaraf edildi. Ekipler, 2023 yılı çalışmalarını tamamlarken, 2024 turizm sezonu hazırlıklarına başladı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gökova, Muğla, Çevre, Belediye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Gökova Körfezi'nde Kıyı Temizliğini Tamamladı - Son Dakika


13:02
12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını kim verdi! Gazeteci Nuh Albayrak dünyanın gündemindeki isme dikkat çekti 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını kim verdi! Gazeteci Nuh Albayrak dünyanın gündemindeki isme dikkat çekti
12:18
Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54
Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38
Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:25
Ukrayna: Kırım'da Rus çıkarma gemisi imha edildi Ukrayna: Kırım'da Rus çıkarma gemisi imha edildi
11:15
Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın 'Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak' sözüne sert tepki Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09
Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00
Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum

Son Dakika
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:09 Selçuklu Belediyesi'nin Eğitim Yatırımları Konya'ya Değer Katıyor
11:54 Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:25 Ukrayna: Kırım'da Rus çıkarma gemisi imha edildi
11:15 Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09 Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00 Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 13:11:23. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Gökova Körfezi'nde Kıyı Temizliğini Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement