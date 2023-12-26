Muğla Büyükşehir Belediyesi Gökova Körfezi\'nde Kıyı Temizliğini Tamamladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gökova Körfezi'nde araç yolu olmayan koylardaki kıyı temizliğini sezonun sona ermesiyle tamamladı. Ekipler 1 Ocak 2023 tarihinden bugüne kadar 40 bin 740 kg çöp topladı.

Muğla'da mavi yolculuğun uğrak noktası olan Gökova Körfezi, turizm sezonunda yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, kıyıları temiz tutmak ve gelecek nesillere daha mavi daha yeşil bir kent bırakmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi teknelerden atık toplamanın yanı sıra dalgıçlarla deniz dibi temizliği ve koylarda çevre temizliği gerçekleştiriyor.

2014 YILINDAN BUGÜNE 215 BİN KG ÇÖP TOPLANDI

Gökova Körfezi'nde araç yolu olmayan koylarda Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri kıyı temizliği yaptı. Yatların uğrak yeri olan koylarda yapılan kıyı temizliğinde 1 Ocak 2023 tarihinden bugüne kadar 40 bin 740 kg çöp toplandı. Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana 215 bin 840 kg çöp topladı. Toplanan çöpler, çevreye zarar vermeden Muğla Büyükşehir Belediyesi katı atık tesislerinde bertaraf edildi. Ekipler, 2023 yılı çalışmalarını tamamlarken, 2024 turizm sezonu hazırlıklarına başladı.