Muğla Büyükşehir Belediyesi Gökova ve Göcek Koylarındaki Teknelerden 5 Milyon Litre Pis Su Topladı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Gökova ve Göcek Koylarındaki Teknelerden 5 Milyon Litre Pis Su Topladı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gökova Körfezi ve Göcek-Dalaman koylarında teknelerden atık toplamak için 8 adet atık alım teknesi kullanıyor. 1 Ocak 2024 tarihinden bugüne kadar 5 milyon 110 bin litre pis su toplanarak denizlerin korunmasına katkı sağlandı.

09.09.2024 15:00  Güncelleme: 15:08
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Gökova ve Göcek koylarındaki teknelerden 8 ayda 5 milyon litre pis su toplandı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi 8 adet atık alım teknesiyle Gökova Körfezi ve Göcek- Dalaman Koylarında teknelerden atık topluyor. Denizlerin daha temiz kalması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi 1 Ocak 2024 tarihinden bugüne kadar teknelerden 5 Milyon 110 bin litre pis su topladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gökova Körfezi ve Göcek-Dalaman koylarında, denizlerin daha temiz kalması amacıyla özel olarak tasarlanmış 8 adet atık alım teknesi ile atık toplama hizmetini sürdürüyor.

2024 yılı başından bu yana yapılan atık toplama çalışmalarıyla, teknelerden toplam 5 milyon 110 bin litre pis su toplanarak denizlerin korunmasına önemli bir katkı sağlandı. Deniz ulaşımı ve tekne turları açısından oldukça popüler olan bu bölgede, belediye ekipleri büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürerek atık yönetimini en üst düzeyde uygulamaya devam ediyor.

8 ayda 9 bin tekneye hizmet verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin deniz temizliği konusundaki çabaları rakamlarla da kendini gösteriyor. 9 aylık dönemde Gökova Körfezi ve Göcek-Dalaman Koyları'nda 9 bin 217 adet tekneye atık toplama hizmeti verildi. Bu süreçte sadece pis su değil, diğer deniz atıkları da toplandı. 9 aylık süreçte 3 bin 647 litre atık yağ, 7 bin 898 litre sintine suyu, 436 bin 665 kg katı atık ve 5 milyon 110 bin litre pis su toplandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevreyi koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, deniz temizliği çalışmalarının önemine değindi.

Başkan Aras, Büyükşehir Belediyesi olarak maviye rengini veren denizlerin daha temiz kalması için çalışmalarını, Gökova Körfezi ve Göcek-Dalaman koylarındaki bu çalışmaların, hem turizmi, hem de deniz yaşamını koruma adına büyük önem taşıdığını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gökova ve Göcek Koylarındaki Teknelerden 5 Milyon Litre Pis Su Topladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Gökova ve Göcek Koylarındaki Teknelerden 5 Milyon Litre Pis Su Topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Gökova ve Göcek Koylarındaki Teknelerden 5 Milyon Litre Pis Su Topladı - Son Dakika
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