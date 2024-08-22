Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Sınavları Başladı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Sınavları Başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Sınavları Başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sınavları için başvurular 21 Ağustos 2024 tarihinde başladı. Sanat eğitimi almak isteyenler için önemli bir fırsat sunan konservatuvar, çeşitli dallarda eğitim vermektedir.

22.08.2024 15:02  Güncelleme: 15:04
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Sınavları için başvurular 21 Ağustos 2024 tarihinde başladı.

Sanat eğitimi almak isteyenler için önemli bir fırsat sunan Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sınavları başvuruları 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Konservatuvarda bale, Türk Sanat Müziği, halk dansları, modern dans, Türk Halk Müziği çocuk korosu ve tiyatro gibi çeşitli dallarda eğitim veriliyor.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel hizmetlere de önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2024-2025 konservatuvar kayıtları başladı. Geçtiğimiz 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 90 öğrenciyi mezun eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı kurulduğu 2015 yılından bu yana toplamda 285 mezun verdi. Konservatuvarda hali hazırda Türk Halk Müziği bölümünde 44, Türk Sanat Müziği bölümünde 66, Türk Halk Dansları bölümünde 96, Tiyatro bölümünde 85, Bale bölümünde 57, Çocuk Korosu bölümünde 35, Modern Dans Topluluğu bölümünde ise 21 olmak üzere toplam 404 öğrenci eğitim görüyor.

Sanata ve kültüre değer veren öğrenciler yetiştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren konservatuvar, başvuruların ardından yetenek sınavları ile öğrenci alımını gerçekleştirecek. Eğitim almak isteyen adaylar, başvurularını konservatuvar.mugla.bel.tr/WebBasvuruForm adresinden yapabilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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