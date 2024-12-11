Muğla Büyükşehir Belediyesi Mezbahalarında 10 Yılda 253 Bin Hayvan Kesildi - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Mezbahalarında 10 Yılda 253 Bin Hayvan Kesildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezbahalarda 2014-2024 yılları arasında 253 bin 359 hayvan kesilerek 44 milyon 116 bin 927 kg kırmızı et üretildi. Tesisler, ISO 22000 gıda güvenliği sertifikası ile hijyenik şartlarda hizmet veriyor.

11.12.2024 22:45  Güncelleme: 22:48
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10 yılda 253 bin 359 hayvan kesildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezbaha tesislerinde 2014 Mart ayından 2024 Aralık ayına kadar 44 milyon 116 bin 927 kg kırmızı et elde edildi

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı modern teknolojiye sahip ve ISO 22000: 2018 Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleşen tüm denetimlerden başarıyla geçen Menteşe, Marmaris, Milas ve Fethiye Mezbaha Tesisleri vatandaşlara kaliteli, güvenli ve standartlara uygun hizmet vermek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Vatandaşlara gıda güvenliği, hijyen standartlarında en iyi hizmeti vermek için çalışan Büyükşehir Belediyesi mezbaha tesislerinde 2014 Mart ayından 4 Aralık 2024 tarihine kadar 253 bin 359 adet hayvan kesilerek 44 milyon 116 bin 927 kg kırmızı et elde edildi.

Vatandaşların hayvanlarını hijyenik şartlarda kestikten sonra 24 saat boyunca ücretsiz muhafaza ettiklerini kaydeden Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Mezbaha Tesisi Veteriner Hekimi Onur Güven, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak ISO 22000 kalite belgelerine sahip mezbaha tesislerimizde faaliyete başladığımız günden itibaren uluslararası hijyenik standartlarda kesilen 253 bin 359 havyandan üretilen 44 milyon 116 bin 927 kg kırmızı et ile hem ilimiz hem de ülkemiz gıda sektörüne büyük oranda katkı sağlamış bulunmaktayız. Atıkları bertaraf ederken kullandığımız çevreci yöntemler ve güneş enerji santralimiz sayesinde çevre dostu bir üretim tarzını benimsemekteyiz. 'Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli gıda' mottosuyla çıktığımız bu yolda kaliteli kırmızı etin vatandaşımızın kapısına soğuk zincir kırılmadan soğuk hava araçlarımız ile götürüyoruz. dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras il genelinde gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemi kapsamında gerçekleşen tüm denetimlerden başarıyla geçen mezbaha tesisleri ile vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Mezbahalarında 10 Yılda 253 Bin Hayvan Kesildi - Son Dakika

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