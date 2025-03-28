Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nden Emeklilere Bayram Desteği

Ramazan Bayramı öncesi Muğla Büyükşehir Belediyesi Halk Kart Emekli yardımından yararlanan vatandaşların hesaplarına 4 bin TL yatırarak bayram desteği sağladı.

Derin yoksulluğun yaşandığı, ekonomik olarak alım gücünün düştüğü, vatandaşların ihtiyaçlarında kısıtlamaya gittiği bugünlerde Büyükşehir Belediyesi ekonomik ve sosyal olarak vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Ramazan Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesi Halk Kart Emekli yardımından yararlanan vatandaşların hesaplarına bayram desteği olarak 4 bin TL yatırdı. Her ay düzenli olarak Halk Kart desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi emekli vatandaşların daha mutlu ve huzurlu bayram geçirmeleri için Bayram Desteği Projesi'ni hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi bu destekle emekli vatandaşların ekonomik olarak rahat bir bayram geçirmelerini amaçladı. Bayram desteğinden 761 emekli vatandaş yararlanacak.

Başkan Aras; "Vatandaşımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ağırlaşan ekonomik şartlar karşısında Muğla'da kimseyi yalnız bırakmayacaklarını belirterek; "Ekonomik kriz maalesef giderek derinleşiyor, insanlar her geçen gün daha da yoksullaşıyor. Bu krizden en çok etkilenenler ise emeklilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımız. Bu tablo karşısında sosyal belediyecilik anlayışımızla somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Ramazan'ın ruhuyla dayanışmayı büyütüyoruz. Bu yıl dar gelirli vatandaşlarımız için Ramazan desteğimizi yüzde 70 oranında artırdık. Emeklilerimiz için de daha önce kapsamlı bir destek paketini hayata geçirmiştik. Şimdi ise emeklilerimizin bayramda biraz olsun nefes alabilmesi için de Bayram Destek Paketini uygulamaya koyduk. Yıllarca çalışıp ülkemize hizmet eden emeklilerimizi ve geçim derdiyle boğuşan hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Desteklerimiz artarak devam edecek. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın bayramını şimdiden kutluyor, sağlık ve esenlik diliyorum" dedi. - MUĞLA